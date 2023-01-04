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我國去年國際旅客80萬人次達標 4大優惠搶客全面上線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光局統計，截至去年底來台國際旅客達80多萬人次，達先前訂定70萬目標。本報資料照
交通部觀光局統計，截至去年底來台國際旅客達80多萬人次，達先前訂定70萬目標。本報資料照

國境旅遊解封，交通部觀光局統計，截至去年底來台國際旅客達80多萬人次，達先前訂定70萬目標。觀光局表示，去年底適逢新加坡學生長假，為台灣增加不少旅遊人次。今年國際旅客4大優惠「台灣鮮果盒兌換卡」、「5日4G上網兌換券」、「機場捷運單程兌換券」、「台灣高鐵公司買一送一」已全數上線，第一季有信心可達70萬人次目標。

觀光局去年底陸續公布吸引國際旅客優惠，除了有10萬份「台灣鮮果盒兌換卡」、5萬份「5日4G上網兌換券」；觀光局國際組長黃勢芳表示，7萬份「機場捷運單程兌換券」已全數送達15處外辦，可透過辦活動或徵獎方式發放，鼓勵旅客體驗台灣綠色運具；平均約6萬份「高鐵買一送一優惠」則於klook、kkday、雄獅等線上平台上架，票券採實名制，需2人以上、事先預訂才可使用，且為帶動中南部旅遊，限定搭乘前往台中以南站點，但每人不限領取次數。

黃勢芳說明，4大優惠總經費約4千萬元，其中，「台灣鮮果盒兌換卡」約600萬元、「5日4G上網兌換券」約4、500萬元、「機場捷運單程兌換券」約1千萬元、「台灣高鐵公司買一送一」則有2千萬元額度，依旅客預訂距離長短決定可發放的張數，以往年來看平均都可發出約6萬張。他也說，4大優惠預計今年第一季就可發放完畢，若反應良好也不排除再加碼。

黃勢芳指出，去年來台國際旅客共80多萬人次，達到先前訂定的70萬人次目標，今年第一季若不受外在因素干擾，如疫情等，以每天入境8千名旅客計算，也有信心可達到70萬人次。目前除了有補助國外旅行社打廣告宣傳，也在國外較大的交通站點買廣告。

至於是否如先前規畫鎖定日、韓及新南向國家，他表示，會依照各國假期特性鎖定宣傳地，不會限定特定國家，像去年底新加坡剛好迎來一波學生假期（11月19日到12月31日），當時就為台灣增添不少旅遊人次，相關宣傳方式也會依照各國假期、特性有所變化。

機場捷運 觀光局

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