回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

嘉義火雞肉飯名聲越來越響亮，很多人到嘉義玩都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」。日前有一名網友上網發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，意外掀論戰。網友譏笑「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」。

有一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上貼出兩張照片並發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，從照片中可見在嘉義市區的火雞肉飯名店客人絡繹不絕，店門外長長人龍，景象驚人。所以原PO在貼文的開頭，就以Hashtag的方式寫道「放過那些火雞」。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「火雞末日」、「現在沒火雞，火雞不夠了」、「嘉義人假日不吃雞肉飯」、「嘉義愛吃愛排隊的都是外地人，每次回嘉看到排隊人潮我都頭殼麻麻」、「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」、「也不會吃企業化沙鍋魚」、「因為都是外地人，現在吃的是廣告」。

也引出不少在地嘉義人表示「認同，而且假日排隊的店平常生意都很差」、「嘉義人吃在地名產是吃感情味，排隊跟漲價，無情兼走味」、「要排隊的雞肉飯，嘉義人一般不會去吃」、「為什麼一定要吃排隊的，一堆無名的，比排隊的好吃」、「嘉義的雞肉飯路邊攤就很好吃了」、「菜市場巷仔內，好吃又便宜」。

有網友問到底嘉義那一家火雞肉飯最好吃呢？不少嘉義人回應「我最常吃火雞大王，呵呵」、「我自己喜歡阿宏師」、「大推劉里長雞肉飯」、「問10個嘉義人最愛哪家，有11個答案，就是沒噴水」、「噴水絕對不會排，因為排的都不是嘉義人」、「排隊的不一定好吃，在地嘉義人自己知道哪家最好吃」、但是「嘉義人才不會隨便把心中的One告訴別人」、「講了還不直接被排隊排到炸」。

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