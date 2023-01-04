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賞梅不撲空 台東梅花盛開時機點「春節期間」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
不少民眾利用元旦假期上山賞梅，但台東賞梅景點尚未開花，梅農估春節期間盛開。記者尤聰光／攝影
不少民眾利用元旦假期上山賞梅，但台東賞梅景點尚未開花，梅農估春節期間盛開。記者尤聰光／攝影

這幾天氣溫雖冷了一些，適逢梅花盛開的季節，不少民眾利用元旦假期上山賞梅，但由於溫度還不夠冷，加上水氣不足情況下，台東賞梅景點尚未開花，梅農表示，「可能春節期間盛開」。

「連花苞都沒有看到，有點小失望。」張姓遊客說，去年元旦延平鄉鸞山山區，梅花已開了一半，超漂亮，今年有冷氣團報到，以為山區梅花盛開，載家人上山卻撲空了，沒開花，運氣不好。

台東賞梅景點包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟等，其中以鸞山最有名，梅樹栽種面積約200公頃，每到1月初白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。

今年首波冷氣團雖已報到，山區氣溫驟降，但因冷度持續性不夠及水氣不足，梅樹目前還未開花，仍是含苞待放狀態，梅農預估只要在冷一些，水氣夠的話，有機會開花，要賞梅民眾要等一等。

「今年春節有機會看到梅花盛開。」鸞山梅農阿力曼說，這3年來沒有颱風侵襲，梅樹都開的很漂亮，和去年相比，今年花開慢了一些，推估春節前後開花，有機會假期就能上山賞梅。

適逢梅花盛開的季節，但由於還不夠冷，加上水氣不足，台東賞梅景點尚未開花。記者尤聰光／攝影
適逢梅花盛開的季節，但由於還不夠冷，加上水氣不足，台東賞梅景點尚未開花。記者尤聰光／攝影

賞梅 梅花 冷氣團

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