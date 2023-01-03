雨要下到這天！「補班日」天氣曝光 北部低溫下探14度

受到東北季風影響，北部、宜蘭地區明後兩天氣溫偏涼，白天高溫約18度上下，清晨夜裡的低溫則僅有14、15度，桃園以北、花東地區、恆春半島都有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部、大台北山雨的可能會出現較大雨勢。氣象局也提到，本周六是補班日，雖然水氣減少，各地大多是晴到多雲的天氣，不過受到輻射冷卻效應影響，清晨氣溫較低，其中北部低溫下探14度。

氣象局表示，明天開始，受到東北季風影響，北部、宜蘭氣溫偏涼，其他地區則是早晚比較涼一點，白天高溫約23、24度，早晚溫度則只有15、16度。

氣象局表示，後天(5日)隨著東北季風減弱，各地氣溫會略微回升個一兩度，其中北部高溫將達到20度。

至於雨勢方面，氣象局表示，明後兩天，桃園以北、花東地區、恆春半島都有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。其中基隆北海岸、東北部地區、大台北山區則可能出現較大雨勢，西半部山區也有零星降雨。

氣象局表示，下一波東北季風增強的時候是在本周五，北部、宜蘭地區氣溫會稍微轉涼，來到14、16度，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區會出現較大雨勢，北部、東半部也有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴的天氣。

氣象局表示，東北季風將一路持續到周末，不過周末兩天，水氣轉少，天氣會比較偏乾冷，各地多是晴到多雲的天氣，只有花東地區會出現短暫雨。不過受到輻射冷卻效應影響，清晨氣溫較低，北部空曠地區，低溫可以來到14至15度；但到下周一、二，水氣又會開始稍微變多。

商品推薦