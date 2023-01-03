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疫後旅遊潮搶客！ 台灣旅客明起入境帛琉「每人現領3千元」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
帛琉觀光局今也宣布，明天(4日)起至2023年3月31日，持台灣護照旅客到帛琉，每人可領100元美金。圖／取自帛琉觀光局臉書
帛琉觀光局今也宣布，明天(4日)起至2023年3月31日，持台灣護照旅客到帛琉，每人可領100元美金。圖／取自帛琉觀光局臉書

迎接2023年旅遊新賀禮，帛琉觀光局今於臉書粉絲專頁宣布，明天(4日)起至2023年3月31日，持台灣護照旅客到帛琉，每人可領100元美金(約台幣3071元)。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁分析，疫後復甦海島型國家也競爭激烈，帛琉稅金及物價較其他東南亞國家高，不免祭出優惠措施搶客。

國境開放後，各國都希望吸引國際觀光客，不僅台灣祭出規劃優惠措施搶客，帛琉觀光局今也宣布，明天(4日)起至2023年3月31日，持台灣護照旅客抵達帛琉國際機場出關後，可至機場大廳帛琉觀光局櫃台領取每人100元美金(約台幣3000元)。據了解，目前直飛帛琉僅中華航空每周三、六往返航班。

蕭博仁表示，疫後復甦各國全力搶客，海島型國家也競爭激烈，帛琉近年為不少旅客度假勝地，但該地機場、出海稅金多，且當地消費較高，加上飛行時間需3.5小時，相較之下菲律賓、越南、關島等國家物價便宜、飛行時間短更具競爭力，不免讓帛琉大手筆祭出優惠，能否吸引一定數量觀光客帶來效益仍待觀察。

帛琉 觀光局

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