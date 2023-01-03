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農曆春節國道車流尖峰落在這天 高公局管制措施出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，春節連假國道雙向交通量高峰落在初三。本報資料照
高速公路局預估，春節連假國道雙向交通量高峰落在初三。本報資料照

今年農曆春節連假長達10天，高速公路局表示，主要國道交通量多集中在初一到初五，其中雙向高峰落在初三，南向初二前建議下午時段出發，北向初三到初五下午時段最壅塞，建議利用上午時段出發。高公局1月24日至1月29日(初三至初八)也將於重點路段實施高乘載管制

高公局表示，春節期間交通量主要集中在初一到初五約120至140百萬車公里，南向最大量在初二約72百萬車公里，北向最大量在初四77百萬車公里，雙向高峰則在初三，其他天約落在一般連假交通量，南向初二前建議下午時段出發，北向初三到初五下午時段最壅塞，建議多利用上午時段出發。

高公局指出，春節期間規劃多項國道交通管制措施，其中高乘載管制為1月25日(初四)下午1至晚上6點，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口匝道；1月24日至1月29日(初三至初八)下午3點至晚上8點至晚上8點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(管制結束時間視交通狀況機動調整)。

高公局指出，西部國道部分，1月22日至1月24日(初一至初三)南向建議早上6點前或中午12點後出發；1月24日至1月26日(初三至初五)，中部地區北向建議上午12點前出發，南部地區北向建議上午9點前出發，或可延後至初七至初八再出發。國5部分，1月22日至1月24日(初一至初三)南向建議上午5點前或下午5點後出發；1月24日至1月29日(初三至初八)北向建議上午9時前出發。

高公局表示，1月24日(初三)、1月25日(初四)為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨，建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中。

另外，高公局指出，「高速公路1968」App推出「全台收聽警廣」、「時間預測單元自訂路線」、「宣導專區上傳影片」、「服務區即時影像串接」等新功能，截至目前已有470萬下載量，預估今年優化後可再增加30至50萬下載量。

高乘載管制 國道 高速公路 春節

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