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象限儀座流星雨明登場 「火星合月」也要上演

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導

年度三大流星群之首的象限儀座流星雨即將登場，天文館表示，預測今年極大期發生在台灣時間1月4日中午12時左右，由於極大期預測時間落在明天中午12時，明天凌晨4時至日出前會是最佳觀賞時段。另外，「火星合月」也將上演，自今晚起便能看見火星與月亮同升同降。

天文館表示，象限儀座流星雨今年極大期發生在明天中午12時左右，每小時數量將上看110顆，但因極大期落在白天，近期月相又接近滿月，受到陽光、月光雙重影響，能見流星數量將減少至每小時25顆左右。象限儀座流星雨的輻射點約在明天凌晨1時升起，等到月亮約在明天凌晨4時落下後，到日出前就是最佳觀賞時段。

天文館建議，由於流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，盡可能選擇無光害且視野遼闊處，躺下後輕鬆掃瞄全天空，用肉眼就能盡情觀賞這場流星雨，若使用高感度數位相機攝影，還能留下精彩美景。台北天文館也將在流星雨極大期以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。

另外，「火星合月」也將上演，自1月3日的晚間起便已能夠看見火星與月亮同升同降。天文館表示，一開始升起時出現在月亮東方、角距離約4度，隨著運行逐漸靠近月亮，等到明天凌晨約3時30分落下前，與月亮的角距離已近到1度左右，一夜之間就可看出明顯相對位置變化。

年度三大流星群之首的象限儀座流星雨將在明清晨登場。圖為象限儀座流星群輻射點示意圖。圖／台北天文館
年度三大流星群之首的象限儀座流星雨將在明清晨登場。圖為象限儀座流星群輻射點示意圖。圖／台北天文館
月球隨著夜晚降臨會逐漸接近火星，直至隔日5時最接近。圖／台北天文館
月球隨著夜晚降臨會逐漸接近火星，直至隔日5時最接近。圖／台北天文館

流星雨 天文館 火星

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