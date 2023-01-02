迎接燦爛2023！各地跨年煙火大比拼 人氣TOP 10你去哪一場？

這次跨年，你在哪裡看煙火呢？

2023年的第一天已經到來，想必有很多人都經歷了一個熱鬧的跨年夜吧！這次跨年，你是在家中與親朋友好友們一起辦狂歡派對，還是出門看煙火、參加跨年演唱會，在滿滿的節慶氛圍中與大家一同迎接新年呢？

每年12月31日，各地都會舉辦許多嗨翻天的跨年晚會，除了最知名的臺北101煙火外，各縣市、主題樂園也都有各具特色的活動，更有多場耀眼璀璨的煙火秀，像是淡水長達13分鐘的跨河煙火、義大樂園的999秒立體繪煙火等等。在跨年前，你是否也曾猶豫不決，無法捨棄任何一場吸引人的美麗煙火秀呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了全臺各的跨年煙火Top 10，一起來看看吧！

image source: 示意圖／Pexels

NO. 1 臺北最High新年城

最具指標性的跨年煙火！

臺北101的煙火秀，可以說是全臺指標性的跨年活動，許多人都會在事前事先尋找各種卡位攻略，希望能到觀賞煙火的最佳位置。今年的101煙火首次結合多媒體效果，為觀眾帶來長達300秒的360度零死角煙火展演，加上光束燈、雷射、多媒體動畫等元素，打造出精彩的視覺饗宴。



除了煙火外，臺北最High新年城的跨年晚會更邀請到Lulu、蔡健雅、9m88、韋禮安、理想混蛋、ABAO阿爆、美秀集團、彭佳慧、血肉果汁機、傻子與白痴、劉若英、玖壹壹等超強卡司，與大家一同迎接新年，粉絲們全都超興奮，「臺北跨年晚會讚喔」、「這金曲組合還不看爆」。

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iamge soruce: FB／台北101

NO. 2 「璀璨新北－1314就愛你」跨河煙火秀

最浪漫的河濱煙火就在淡水！

全臺最早的跨年煙火在淡水！新北市的跨年活動「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，在這次首創「兩岸三地」的模式，在八里、淡水同步施放跨河煙火，除了是全臺最早外，也是全臺最長的煙火，佈線長達1公里，煙花裡包含了6個篇章故事，在淡水河畔迎接2023年到來。

不只有美麗夢幻的煙火，也有配合跨年推出的「光映淡水－喵的光波」活動，有各種貓咪主題的裝置藝術、展覽、遊戲、市集、音樂會、派對等等，跨年當天也有劇團、特技團、學生技藝團體的精彩演出。

其中「喵的煙火遊輪Party」就是眾人都超期待的浪漫行程之一，在煙花綻放之，於燈火斑斕的河面搭乘皇后號遊輪來一場星光夜遊，迷人夜景加上船上的動感DJ音樂，波光粼粼中體驗不一樣的跨年氛圍，讓人心醉神迷，「新北市最美麗」、「璀璨精彩」、「漂亮」。

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image source: FB／我的新北市

NO. 3 「台南好Young」2023台南跨年演唱會

「台南好Young」結合耶誕節，從年底開始就有一系列活動，在12月31日的最後以美麗的煙火秀將氣氛推到最高潮！在2022年的最後2分半，於西拉雅廣場施放專業級的煙火秀，為年末的倒數點燃歡樂豐富的氣氛。



台南跨年晚會更請到炎亞綸、徐凱希擔任主持人，還有魏如萱、艾怡良、五堅情、孫盛希、麋先生、艾薇、Crispy脆月團、大支等超強卡司，豪華的陣容吸引許多民眾前往參加，「耶五堅情倒數」、「陣容強大」、「為了亞綸衝衝衝」。

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image source: 台南市政府提供

NO. 4 高流幸福式演唱會 x 亞灣未來市演唱會

高雄在這次跨年在夢時代帶來180秒的「亞灣跨年花火」，璀璨光影下與觀眾一同迎來新年。演唱會更請到浩角翔起、白家綺主持，加上告五人、八三夭、艾怡良、高爾宣、 A-Lin、動力火車、滅火器等重量級嘉賓，炒熱現場氣氛。



此外，高雄還獨創「雙跨年」，在元旦加碼壯麗的港灣煙火！於高空綻放的「大港花火」，以223秒的施放時間象徵2023年的到來。在開闊的蓬萊島七號碼頭 ，體驗港灣煙花的美麗震撼，「期待新年第一天在高雄」、「卡司都是唱將級」。

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NO. 5 「2023 SHOW TAOYUAN」桃園跨年晚會

桃園今年於高鐵站前廣場舉辦「2023 SHOW TAOYUAN」跨年晚會，於高鐵站前廣場進行煙火施放，在近距離的煙花燦爛下迎來新的一年。此外，更有集結各方藝人的精彩演出，以結合視覺、聽覺饗宴的「MIX MATCH」展現桃園多元族群文化面貌。



本次桃園跨年晚會更邀請到重磅來賓－－韓國女團「VIVIZ」跨海來臺演出，以及丁噹、鼓鼓、吳卓源、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟等卡司陣容，就連今年在臺灣掀起「魔獸旋風」的職籃選手霍華德也蒞臨現場，讓粉絲們全嗨翻。

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NO. 6 2023 閃耀台中跨年夜

「2023 閃耀台中跨年夜」主打全台「最大場地、最多天王天團、最多藝人組數、最多轉播平台」，邀請到20組藝人登台表演，同時更在午夜倒數時刻於水湳公園施放188秒的跨年煙火！在長達250公尺的表演面寬中，近百種花色的煙花肆意綻放，高密度的中低空煙火，在光彩奪目的夜空中迎來2023年。



本次台中跨年夜邀請到周興哲、林宥嘉、八三夭、Bii 畢書盡、五堅情、SHAUN、告五人、大淵 MUTA、原子少年天－天王星、陳芳語、鼓鼓、徐懷鈺、閻奕格、魏嘉瑩等豪華陣容，將現場氣氛炒熱到最高點！「五堅情讚啦」、「今年卡司不錯喔」。

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NO. 7 「2023 紫耀義大 樂享好漾」跨年煙火秀

在南部的跨年活動中，義大遊樂世界一直都是眾所矚目的焦點！這次跨年推出討論度超高的「立體繪煙火」，長達999秒的視覺饗宴，更可以在摩天輪上以不同角度觀賞煙花綻放，全臺獨創的立體藝術煙火秀帶給民眾繽紛絢爛的跨年體驗。



本次的跨年煙火，透過獨家創意設計，打造出多變的煙火圖騰，就像是在夜空中開啟一場如夢似幻的華爾滋派對，用天馬行空的花火之舞，讓大家帶著夢想與希望前進2023年！此外，也特別請到國際工藝大師製作手工煙火彈，除了較傳統煙火環保外，更有亮眼壯觀的視覺效果。

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NO. 8 2023 麗寶跨年演唱會

麗寶樂園推出「天空之夢」摩天輪動畫秀，並且還有330秒的高密度環狀璀璨煙火！在充滿熱鬧氛圍的遊樂園中觀賞布滿整個夜空的壯麗煙火，不只能體驗各種刺激的遊樂設施，還在最嗨最熱情氛圍下走向新的一年。



除了煙火秀與遊樂設施外，麗寶樂園也舉辦了跨年演唱會，邀請到告五人、旺福、魏嘉瑩、熊仔、麋先生等嘉賓，原子少年冠軍團天王星更在此全員合體，獨特的遊樂園跨年體驗再加上超人氣的卡司陣容，吸引許多民眾參加，「快被相信音樂包場了」、「這個陣容好亮眼」。

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NO. 9 2023 台東跨年晚會「東漂去旅行 」

2023年「東漂去旅行」跨年晚會，在台東轉運站後方大草皮舉行。依傍著太平洋，為跨年增添了一絲浪漫的海洋氛圍，熱鬧的表演活動後是絕美的煙火盛會，在天空與海洋之間一邊看著燦爛煙花，一邊迎來新的一年。



「東漂去旅行」更邀請到吳青峰、盧廣仲、熱狗 MC Hot Dog三大超人氣男歌手，以及家家、周湯豪、比莉等大咖嘉賓，夢幻卡司陣容讓粉絲超級興奮。除了煙火與演唱會外還有市集，豐富的活動人容吸引許多人參加，「讚喔，這個卡司」、「 台東跨年晚會有青峰一定不能缺席 」。

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NO. 10 劍湖山「2023 旺兔耀飛」摩天輪跨年煙火秀

由劍湖山世界舉辦的「2023 旺兔耀飛 摩天輪跨年煙火秀」，將摩天輪主的結合顏色多變的絢爛煙火，打造獨特的煙花風景。此外，更有「花漾渦輪煙火」、「無人機燈光秀」等結合高科技素材的精彩夜空秀，給人一個難忘的跨年夜。



藝人卡司的部分，則有吳汶芳、溫妮 WINNI、原子少年－木星等人，帶起現場的熱絡氛圍。壯觀的煙火秀、超嗨的演唱會加上各式各樣的遊樂設施，打造出最豐富有趣的跨年盛會，「太美了 」、「劍湖山的煙火真的是最好看的」、「當然要去看劍湖山的煙火」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月22日至2022年12月28日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『跨年煙火』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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