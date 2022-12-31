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義大跨年999秒焰火估人潮比去年多 今晚8點起交通管制

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
義大世界歷年跨年焰火受好評，今晚將施放號稱「全台秒數最長的999秒跨年焰火秀」，陪民眾一同迎新年。圖／義大世界提供
義大世界歷年跨年焰火受好評，今晚將施放號稱「全台秒數最長的999秒跨年焰火秀」，陪民眾一同迎新年。圖／義大世界提供

高雄市政府今年首推「跨年跨2次」，自今晚跨年夜起，連2晚焰火施放以及金獎卡司演唱會，吸引旅遊觀光人潮；高雄各地也歡樂齊放，包含美濃菸仕物所、旗山台糖農創園區、壽山動物園等處，都舉辦跨年活動，熱鬧氣氛延續至明年1月2日，其中，今晚與夢時代未來式焰火同時間拚場，還有義大世界999秒焰火秀，主辦單位估計進場人數突破去年6萬5千人，晚上8點後將實施交通管制。

義大今年主打「全台秒數最長的跨年焰火秀」，並邀請到國際工藝大師客製焰火彈，大幅降低煙霧比例；焰火形式皆獨家設計，包含夜空華爾滋、奇想派對主題，以及結合歌劇磅礴樂曲，打造獨一無二立體藝術焰火。

因應跨年人流，義守大學焰火觀看點，將提早在今天中午12點開放進場，同一時間，義大也安排接駁車從「永達技術學院仁武分校」免費接駁民眾至義大世界；散場時，可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵兩處接駁點。

停車部分，義大在「仁欣莊園」設置臨時停車場，也在永達仁武分校附近的「安樂東街」，再加開一處臨時停車點。安樂東街停車點將在晚上6點啟用。

為順暢跨年車流，仁武警分局將於今晚，在義大周圍路段實施交通管制，路段包含澄觀路／水管路口、義大二路／水管路口、義大二路／學城路口、186甲線／嘉保路口、186甲線／高46線路口、186甲線大樹平安橋、水管路／仁林路口等7個管制點，並實施分階段分流交通管制措施。

仁武警分局表示，今晚8點起，將視停車容納狀況，在學城路要進義大世界路口處，啟動第一階段「汽車」管制措施，汽車只出不進；預計晚上11點啟動第二階段「全面」管制，汽、機車皆禁止進入。

散場部分，元旦凌晨0點至1點，僅開放機車離開；1點後始放行汽車。

仁武警分局提醒，為確保交通順暢，現場實施交通管制時間將視車流情況機動調整，民眾可以收聽警察廣播電台，了解最新交通路況。

今晚8點起，將視停車容納狀況，在學城路要進義大世界路口處，啟動第一階段「汽車」管制措施，汽車只出不進；預計晚上11點啟動第二階段「全面」管制，汽、機車皆禁止進入。圖／義大世界提供
今晚8點起，將視停車容納狀況，在學城路要進義大世界路口處，啟動第一階段「汽車」管制措施，汽車只出不進；預計晚上11點啟動第二階段「全面」管制，汽、機車皆禁止進入。圖／義大世界提供
跨年焰火結束後散場，將實施分階段分流交通管制，元旦凌晨0點至1點，僅開放機車離開；1點後始放行汽車。圖／義大世界提供
跨年焰火結束後散場，將實施分階段分流交通管制，元旦凌晨0點至1點，僅開放機車離開；1點後始放行汽車。圖／義大世界提供
停車部分，義大在「仁欣莊園」設置臨時停車場，也在永達仁武分校附近的「安樂東街」，再加開一處臨時停車點。安樂東街停車點將在晚上6點啟用。圖／義大世界提供
停車部分，義大在「仁欣莊園」設置臨時停車場，也在永達仁武分校附近的「安樂東街」，再加開一處臨時停車點。安樂東街停車點將在晚上6點啟用。圖／義大世界提供

義大世界 跨年 煙火秀

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