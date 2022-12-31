東北季風影響 基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報 12縣市強風

東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

中央氣象局發布12縣市陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。

商品推薦