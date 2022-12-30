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連假必塞路段公路總局公布管制措施、提供替代路線建議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連續假期必塞，公路總局公布管制時段提供替代路線建議。記者周宗禎／翻攝
連續假期必塞，公路總局公布管制時段提供替代路線建議。記者周宗禎／翻攝

元旦連續假期雲嘉南地區台3線、台18線等鄰近觀光景點路段車多，尤其台86線，與台19甲線路口，公路總局第五區養護工程處交通管理及控制中心預計今天下午5到7點、明後天上午10點到下午1點出現大量車流，請民眾尖峰時段注意避開，並提供替代路線建議。

公路總局表示，為紓解台86線歸仁至關廟車潮，將在連假期間每日8到12點於5K台南、10K上崙東行入口匝道儀控管制，建議東行車輛可行駛替代路線，由歸仁交流道匯出接182線、台19甲線往關廟交流道。

連假期間警方將管制歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道的車輛，皆將導引至182線接台19甲線再轉往關廟交流道。

另雲嘉南地區有部分施工區域無法恢復路段，包含太保「台18線嘉義~太保段道路改善工程 」、大埔「台3線災害修復工程」、楠西「台3線雙溪橋、密枝橋改建工程」、新營「台1線急水溪橋改建工程」、北門「台61線王爺港橋改善工程」及台3線、台20線南化-左鎮相關管線工程等，請行經該路段放慢車速及配合改道。

連假查詢省道即時路況可至智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）下載幸福公路APP或打用路人專線0800-231-035。

連假 車道 大埔

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