注意！高雄跨年夜及迎新年 鄰近輕軌站不開放上下車

2022日將在明天結束，為迎接夢時代及高雄流行音樂中心陸續登場的跨年活動，高雄捷運公司宣布，12月31日及1月1日，捷運延長營運至翌日凌晨2點，輕軌延長營運至翌日凌晨1點30分，這兩天都有部分站不開放上下車。此外，旗津渡輪在元旦3天連假禁止一般遊客騎乘燃油機車登船。

交通局指出，旗鼓航線的連假燃油機車管制從民國105年開始實施，明年元旦3天連假，自111年12月31日起至112年1月2日上午11時至下午7時尖峰時段，一般遊客騎乘的燃油機車不能登船，旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受限制。

12月31夢時代跨舊年及1月1日高流迎新年兩場活動即將登場，高捷公司表示，高雄捷運與輕軌將在進離場時段加密車班距載客，輕軌離場時段的班距為6至7分鐘，捷運班距為3至4分鐘。若要參加夢時代跨年，高捷公司建議民眾搭捷運至R6凱旋站，隔日高流迎新年，可搭乘捷運至O2鹽埕埔站下車。

值得注意的是，預期兩天活動現場將吸引爆滿人潮，高雄輕軌12月31日下午5點起，鄰近活動會場的C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放上下車；1月1日晚間8點起，C11真愛碼頭站及C12駁二大義站均不開放旅客上下車。

參加元旦升旗民眾，高雄捷運1月1日將提早發出首班列車，紅線小港站清晨5點10分、南岡山站4點42分、橘線西子灣站5點28分及大寮站5點8分。 往年跨年活動都吸引爆滿人潮參加，高雄捷運公司宣布今年捷運與輕軌均延長收班，而且部分輕軌站不開放上下車。圖／高捷公司提供

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