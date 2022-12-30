台南好young跨年晚會 元旦活動暨市區繞境交通懶人包

台南市政府「台南好young跨年晚會」明天開唱，交通局提醒安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制，請參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

配合交管措施及因應活動停車需求，建平路（永華路二段—府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場，另建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道開放停機車，請多加利用。

交通局請市民朋友依現場交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛亦依相關規定開罰及拖吊。

因停車空間有限，呼籲參加朋友搭乘大眾運輸工具（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵臺南站)，等8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」等站；詳細公車資訊請洽「大台南公車：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/」網站查詢）；

交通局規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車，以減少使用私人運具造成交通壅塞及停車不便的情形。台鐵局也配合本市跨年活動增開列車，台南地區於111年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至潮州，服務參加活動民眾返程（詳情請至台鐵局網站查詢確認）。

交通局表示，12月31日中西區將有繞境活動，繞境隊伍由安南區海佃路出發，行經北區文賢路，進入中西區民族路、民生路、西門路、府前路、開山路等路段。

112年1月1日於安平區、中西區、北區也有遶境活動，建議連假期間東西往來民眾改道健康路、民生路及和緯路，南北往來民眾建議改行金華路、公園路，請民眾出遊前多加注意路況，依指揮人員引導行駛。 台南跨年元旦活動交通懶人包。圖／交通局提供 台南跨年元旦活動交通懶人包。圖／交通局提供 台南跨年元旦活動交通懶人包。圖／交通局提供

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