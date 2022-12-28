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東北季風增強+輻射冷卻影響 中南部10縣市低溫特報
中央氣象局發布低溫特報，今晚至明晨東北季風增強及輻射冷卻影響，新竹至高雄局部地區氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。
黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。
氣象局說，今天東北季風增強，北部、東半部水氣增加。明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
氣象局表示，明天至周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。
周日、下周一東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；迎風面水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。
下周二東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周三至下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局表示，後期冷空氣接近大陸冷氣團強度，留意後續最新溫度預報。
今年為反聖嬰年，氣象局說，在反聖嬰年通常容易出現較強的東北季風，影響台灣附近海域，使海水溫度更低，澎湖海域地區的海洋養殖漁業遭受寒害之風險潛勢升高，呼籲箱網等海水養殖產業提早做好減災措施。
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