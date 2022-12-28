北部東部陰雨天氣持續至元旦連假 下周一冷空氣南下

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今晨平地低溫較昨天有些回升，北部及東部10-14度，中南部則持續有較明顯的輻射冷卻影響，仍有6-9度的低溫出現。

今天開始再度伴隨新一波冷高壓南下，林孝儒說，台灣附近的東北風速將再增強，且水氣也有增多的趨勢，因此北部及東半部將為陰有短暫陣雨的天氣，並一路至元旦假期都是陰雨的型態。

他說，尤其迎風側的北海岸、東北角至宜蘭一帶降雨，將會較連續並偶有局部較大雨勢，日累積雨量都是有機會達大雨等級的。

而背風面的中南部影響比較小，林孝儒說，普遍還是可以維持晴時多雲的天氣，但周四、周五將有些南方雲系北抬，局部轉多雲天氣山區偶有些零星陣雨，但整體影響都不算大。

他表示，概括來說，這樣北東部陰雨、中南偏晴的天氣型態將一路影響至下周，元旦連續假期安排活動，留心各地區的天氣型態差異，尤其前往北、東部的朋友要記得攜帶雨具、注意安全。

氣溫方面，林孝儒說，本波東北季風帶下的冷空氣將一路影響至周六，主要為北部及東北部帶來些降溫影響，但越往南影響的幅度就越小，預估北部及宜蘭地區氣溫約14-19度，中南部及花東地區白天高溫20-26度、低溫15-19度。

整體來說，北、東部為濕濕涼涼的天氣型態，而中南部則要注意因輻射冷卻作用，而導致的夜間低溫，將不亞於北部，局部地區仍是有機會出現12-14度的低溫，日夜溫差變化大。

林孝儒說，周日至下周一白天東北季風就會有所減弱，氣溫都將略微回升1-2度左右，不過，北部及東部仍是較陰雨的天氣，且很快的可能在下周一下半天又再度接續另一波北方冷高壓挾冷空氣南下，因此下周一入夜過後一連好幾天又會迎來一波氣溫的降幅，不過目前冷空氣南下的幅度仍有待觀察，尚不完全排除有機會達冷氣團等級。