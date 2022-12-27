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板橋人快預約！「初魚」雙品牌進駐板橋大遠百元旦開動

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」雙品牌進駐板橋大遠百2樓，採全預約制，消費為每人1,700元再加10%服務費，約可吃到18道料理。圖／遠百提供
「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」雙品牌進駐板橋大遠百2樓，採全預約制，消費為每人1,700元再加10%服務費，約可吃到18道料理。圖／遠百提供

板橋大遠百2022在精品、餐飲強勢帶動下，全年業績近110億，為遠百體系業績成長第二高的店別，2023年一開始，餐飲陣容即將再迎來無菜單板前料理「初魚」雙品牌「初魚鮨」和「初魚鐵板燒」進駐2樓，將於元旦當天正式營運開幕。

「初魚」近年相當活躍、展店積極，繼今年6月插旗新北市進駐宏匯廣場後，12月再進駐高雄漢神，緊接著新年元旦再開板橋大遠百據點。「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」雙品牌進駐板橋大遠百2樓，共計41席座位，消費為每人1,700元再加10%服務費，約可吃到18道料理。採全預約制的初魚，預計將掀起新板特區饕客一波訂位潮。提供物超所值的美味，也是初魚人氣爆火、據點版圖持續擴大的關鍵。預計初魚開幕後，一年可為板橋大遠百創造5千萬業績。

另外，板橋大遠百11樓明年還有老乾杯、黑毛屋進駐，預計4月開幕。板橋大遠百餐飲含金量大，像是全店業績前三名餐飲就霸榜兩個名額，第一名是國際精品GUCCI、鼎泰豐居次，海底撈排名第三。

板橋大遠百將在12月31日至1月18日推出生日慶，百貨服飾、名品當日滿5,000送500；1樓國際精品單筆滿10,000送800；大家電單筆滿10,000送1,000；保健器材單筆滿5,000送500。首14日麥森、B&O單筆滿10,000送500，另有各家銀行分期回饋。

即日起至1月15日還有Pandora Winter Sale，最新一季絕版品全面6折，買3件再享8.5折優惠。12月28日至1月6日於B1綠洲區，集結19家開架品牌舉辦開架彩妝特賣。1月12至1月18日於B1綠洲區還有歐美日韓彩妝保養特賣會，21家品牌全面2折起，部分商品加1元多1件。

「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」雙品牌進駐板橋大遠百2樓，2023年元旦正式營運。圖／遠百提供
「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」雙品牌進駐板橋大遠百2樓，2023年元旦正式營運。圖／遠百提供

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