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全球美食榜「台灣排名45」 BBC記者轟：史上最愚蠢名單

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為微熱山丘鳳梨酥。 聯合報系資料照片／記者江良誠攝影
圖為微熱山丘鳳梨酥。 聯合報系資料照片／記者江良誠攝影

台灣美食種類多元，珍珠奶茶、小籠包、臭豆腐等特色小吃，向來都是吸引外國觀光客造訪的誘因。不過近期卻有一項國際美食指南，公布台灣的美食排名為全球第45，讓一名駐北京的BBC記者在推特上替台灣叫屈，稱這是「史上最愚蠢排名」。

根據「Taste Atlas」官方網站資料顯示，2022全球美食排名義大利居冠，平均綜合評分4.72；希臘則以4.69的評分緊追在後，再來依序是西班牙、日本和印度。該份「美食地圖」是依據消費者對菜餚、食材、飲料、店家等偏好進行排名，台灣名列45，評分為3.96，最受歡迎的美食前三名依序是鳳梨酥、牛肉麵和滷肉飯；最受歡迎的飲料前三名則為珍珠奶茶、東方美人茶和文山包種茶。

名單公開後，立刻引發全球網友論戰。BBC駐北京記者麥克唐納（Stephen McDonell）在推特上發文痛批「這一定是有史以來最愚蠢的排名（This has got to be the stupidest list ever compiled.）」。麥克唐納特別點名榜單上排在泰國（第30名）前面的國家，像是英格蘭、菲律賓和美國，尤其無法接受「法國料理竟然只排名第9」，輸給排名第8的美國。他認為黎巴嫩和台灣的料理都十分出色，排名應該更加往前才對。

不少網友譁然「我不懂英格蘭怎麼會在名單裡」、「美國靠著麥當勞和熱狗排到第8名？」、「南非（第36名）怎麼能夠排在馬來西亞（第39名）前面」、「泰國只排第30名根本不合理」、「台灣的排名應該更往前才對」。

珍珠奶茶 臭豆腐 BBC 推特

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