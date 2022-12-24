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影／110歲國寶級阿里山林鐵21號蒸汽老火車 塵封43年修復完成復駛

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年，2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛。記者魯永明／攝影
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年，2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛。記者魯永明／攝影

110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年，2019年7月23日阿里山林暨文資處以大吊車調起，運送台中1間機械工廠修復，經18個月整修、9個月試車完成，上午在嘉市車庫園區，舉辦「囍慶」林鐵通車110周年暨21蒸汽火車復駛啟用，來賓及鐵道迷熱烈歡迎老火車風華再現復駛。

「嘟！嗚！21號蒸汽火車重新冒煙復駛了，好開心喔！」黑色21號老火車機關頭拖3節檜木車廂，乘載百年林業歷史與國民記憶，與阿里山林鐵同壽，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸，將行駛林鐵平地路段，明年阿里山林鐵全線通車，未來行駛到阿里山遊樂區。

1912年製造的Shay21號蒸汽火車，是阿里山林鐵首輛28噸蒸汽火車，運送木材64年，1976年退役後送嘉義公園展示，是嘉市民遊客共同回憶，21號蒸汽老火車動態保存有許多創新特色：維持燃煤動力系統，使用符合環保法規生質煤炭，不冒黑煙，鍋爐採用傳統工藝擴管技法，建立零組件資料庫、培養專業維修人才。

啟用典禮，北興國中管樂社團演奏「嘉義興境」暖場，林鐵文資處長黃妙修、嘉市長黃敏惠、立委王美惠、翁重鈞等共同在21號老老火車頭前，與3位老司機員開心合影，黃妙修拿鏟將煤炭放入鍋爐。

資深司機員翁幸昭說，SL-21號與其他同車款有項最大不同特色是，車頭附掛鐵製郵政桶「愛情限時信」，因當時阿里山公路未開通，信件交送仰賴SL-21號小火車，他在老火車頭運轉室，發現寫台灣總督府字樣珍貴壓力錶。當年駕老火車退休司機員呂文聲說，蒸汽火車燃燒煤炭要達120度、4分鐘後才能啟動，從嘉義車站到阿里山要6小時，一定要換人開，否則車廂高溫受不了。

林鐵暨文資處說，1912年阿里山林鐵Z字形路段開闢，原18噸Shay蒸汽火車，無法負荷高達千分之66.7陡坡，於是從美國Lima公司購入28噸蒸汽火車編為21號，也是第一輛28噸蒸汽火車，是世界鐵道珍貴遺產。

黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年(右)2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛(左)資深司機員號翁幸昭見證。記者魯永明／攝影
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年(右)2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛(左)資深司機員號翁幸昭見證。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年，2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛，林鐵文資處長黃妙修、嘉市長黃敏惠、立委王美惠、翁重鈞等共同在21號老老火車頭前，與3位老司機員開心合影。記者魯永明／攝影
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年，2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛，林鐵文資處長黃妙修、嘉市長黃敏惠、立委王美惠、翁重鈞等共同在21號老老火車頭前，與3位老司機員開心合影。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
黑色阿里山21號蒸汽老火車機關頭拖3節檜木車廂，鐵道迷人手1台手機、相機，對準老火車，有如迎接巨星，歡迎它重磅回歸。記者魯永明／攝影
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年，2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛。記者魯永明／攝影
110歲阿里山林鐵國寶級蒸汽火車頭SL-21號，塵封嘉義公園展示43年，2019運送台中1間機械工廠修復，上午21號蒸汽火車修復復駛。記者魯永明／攝影

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