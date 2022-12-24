台北轉運站供遊覽車接駁明年上路 每次收300元方案出爐

台北車站東三門長期作為旅行社遊覽車接駁站點，每到尖峰時刻常導致車道壅塞。台北轉運站近日與各旅行社業者召開說明會，規劃明年起開放2層樓、20個站體讓遊覽車停靠，每次收費300元，可靠站15分鐘，預約系統預計12月28日開放，1月5日起免費試營運。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成及國民旅遊委員會主委朱永達近日與台北轉運站舉辦同業說明會，希望解決20多年來台北車站東三門遊覽車擁擠混亂問題。據了解，會中規劃明年起每天上午6點半至9點將開放台北轉運站近一半的站體作為旅行社遊覽車接駁站點，並設有候車室、電子看板等。

根據規劃，停靠站體採預約制，每次可停15分鐘進行接駁，回程持發票則不限時段臨停供旅客下車，不需再次收費。預約系統預計12月28日開放，1月5日至1月20日第一階段免費試營運；1月30日至2月19日第二階段試營運；2月20日起正式營運並收費。

品保協會表示，台北轉運站共有48個站台，將釋出近一半、20個站體提供服務，全台旅行社約有4千多間，服務對象主要為台北地區約1400間，預計12月27日再召開第二場說明會，農曆春節期間也將暫停試營運將進一步調整、盤點需求量。