歡度金色耶誕節 阿里山國家森林遊樂區賞楓紅最佳時機
周末到阿里山國家森林遊樂區歡度金色耶誕節。寒流發威，遊樂區內氣溫已降至5度以下，近日清晨甚至出現0度低溫，近期為賞楓最佳時機，園內楓紅已近八成，尤其小笠原觀景平台的台灣紅榨楓落葉，鋪成精緻紅毯，而祝山平台的紅榨楓、青楓也轉黃紅，景色正進行自然妝點成金色耶誕節。
這周氣候乾燥寒冷，阿里山國家森林遊樂區內晴朗無雲，藍天楓紅相映；在慈雲寺前有金黃銀杏、古鐘樓前青楓透著陽光映照出綠黃橙紅漸變楓葉色彩，成為遊客美拍熱點，另小笠原觀景平台的台灣紅榨楓落葉紅毯景、大客車迴轉區前方斜坡青楓及祝山平台的台灣紅榨楓與青楓，均轉黃紅。
森林遊樂區內除有豐富的自然資源及變色葉植物，伴隨林業聚落居民因應而生的宗教信仰中心包括慈雲寺、受鎮宮、福德祠、天主堂等；嘉義林管處表示，走訪阿里山國家森林遊樂區不妨造訪當地信仰中心，欣賞歷史悠久、各具特色的宗教建築，祈求在2023新的一年闔家健康平安。
嘉義林管處提醒，山區低溫且紫外線強，遊客享受冬陽同時需特別注意保暖，有心血管疾病民眾應特別留意自身狀況，歡迎到阿里山享受金色耶誕節，詳細旅遊資訊歡迎下載「森遊阿里山」APP，日出、交通、遊程、氣溫都能一手掌握。
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