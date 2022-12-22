跟著翁章梁開箱阿里山英迪格酒店 幾何造型隧道藏細節

開箱阿里山英迪格酒店。嘉義縣長翁章梁今天下午與金鐘主持人蔡尚樺一起開箱位於番路鄉的最新國際潮品牌旅館阿里山英迪格酒店，除開箱外，同時推銷阿里山飲茶與咖啡文化，並邀大家參與元旦阿里山日出印象音樂會，共同迎接2023年阿里山第一道曙光。

蔡尚樺一路從戶外綠建築設計開始導覽，經月台意象長廊入口，進入到如置身竹林之中的大廳，縣長翁章梁熱情迎接，從鄒族語問候開始，經穿越幾何造型的隧道，能聽見森鐵小火車鳴聲，再到180度大面落地窗遼闊山景客房，30分鐘的直播吸引破萬人觀看。

阿里山英迪格酒店是IHG洲際酒店集團旗下英迪格酒店品牌，酒店位於阿里山公路57.6公里處，鄰近二延平隙頂雲海步道、眺望象山大景，可賞日出、雲海、夕陽、星空，酒店從12月18日起開始試營運，即日起開放預訂，已吸引不少遊客搶先入住體驗。

阿里山英迪格在臉專表示，飯店將自12月18日至2023年2月28日試營運，即日起開放訂房，頂樓設施‘a veo veo yu酒吧、健身房、景觀戲水池、水療池與觀星平台，即將在農曆年前完工開放；也同部開放明年3月1日起的客房預訂。

阿里山英迪格酒店，整棟為地上6樓、地下2層的綠建築，規劃84間房於5個樓層，每間房都能見山景，裝飾巧思結合鄒族傳統編織色彩，能感受到設計團隊將鄒族傳統文化及地景色彩，廣泛運用到酒店內空間色彩美學上的巧思。