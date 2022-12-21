解封後雙北觀光飯店房價爆漲3倍 他怒飆抵制抗議

近日中國大陸疫情再度爆發，各地確診數明顯增加，民眾開始瘋搶退燒藥和止痛藥。對此，台大婦產科醫師施景中昨（20）日在臉書上發文，他驚訝直呼「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」然而，一名藥師也在貼文底下留言，提到台灣只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，直言這是「藥師無法理解之怪現象」。

2022-12-21 09:57