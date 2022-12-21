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解封後雙北觀光飯店房價爆漲3倍 他怒飆抵制抗議

聯合新聞網／ 綜合報導
雙北國際觀光飯店需求暴增，供不應求，房價因此水漲船高。 示意圖／擷自ingimage
雙北國際觀光飯店需求暴增，供不應求，房價因此水漲船高。 示意圖／擷自ingimage

國境解封，商務客來台不用再被隔離，雙北國際觀光飯店需求暴增，供不應求，房價因此三級跳，遠高於疫情之前。有一名網友為此怒發文表示，沒客源時拿補助，有客源時房價漲3倍，拒絕消費台灣飯店以表抗議，意外掀起網友論戰。

日前有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「旅宿業真的極度無恥，沒客源時哭喊拿補助，有客源時房價漲3倍以上，好壞全拿！拒絕消費台灣飯店以表抗議，可憐！」

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，紛紛表示「出國吧，便宜多了，難怪大家都出國」、「台灣飯店的價錢真的很過分」、「住宿真心覺得貴」、「一晚住1萬2=機票一張，2晚=日本機+酒了」、「過年台灣玩3天，可以出國玩5天」、「所以我選擇把錢存下來出國玩，貴的離譜，連外國人也都疑問怎麼那麼貴」、「住一晚幾乎抵一張日本來回機票，重點還是有人買帳」、「兩年疫情造成的虧損，一次給他漲滿補起來」。

但也有網友不以為然，反駁原PO觀點「搞清楚，旅館住宿業是(營利)事業，不是（慈善機構）」、「他們有調價的自由，我們有消費自主的選擇，不衝突」、「跨年檔期吧，這是跨年跟過年的住房量吧」、「台北市的飯店價格其實不算太誇張」、「啊大家都要衝跨年，訂都快訂不到了，房價多高都有人要，自然一直漲」、「人家是做生意的，不是做慈善的」、「需求高當然要漲價啊、這不是任何一種行業都是這樣的嗎？」

跨年 爆廢公社 機票 住宿 房價 漲價

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