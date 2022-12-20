天冷楓紅了！新竹尖石霞喀羅 明年2月前都能賞楓

緊鄰柏林大教堂，僅隔一條施普雷河之遙的柏林麗苼飯店，上週五(16日)因飯店大廳的空中水族箱爆裂，造成兩人傷、1500條熱帶魚慘死的消息引發關注。有網友在「靠北天母幫」臉書社團中提出心中疑問：「柏林的大飯店水族箱爆裂，這讓我想起我們的大葉高島屋......」，引起台灣網友關注。

2022-12-20 12:44