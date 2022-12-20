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天冷楓紅了！新竹尖石霞喀羅 明年2月前都能賞楓

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹尖石楓紅景色美，成為近年旅遊新景點。圖／翻攝自新竹縣長楊文科臉書
新竹尖石楓紅景色美，成為近年旅遊新景點。圖／翻攝自新竹縣長楊文科臉書

新竹尖石的霞喀羅國家步道，近年因楓紅景色開始吸引遊客前往賞楓，雖然今年楓葉轉紅時間較晚，目前僅一半，不過景色仍相當優美，鄉公所提醒目前仍有車輛管制，周末每天僅放行148輛車，提醒上山賞楓遊客提前上網登記預約，以免不得其門而入。

尖石鄉公所指出，今年是首度進行總量管制，到明年2月28日前，都是霞喀羅賞楓季，因此在每周五、六及日，每天上午6點到下午6點，都會實施車輛管制，每天限148輛車，預約登記方式（http://www.syakarobus.com），不過若來不及預約無法開車進入，仍可選擇搭乘大眾接駁前往。

鄉公所安排的轉乘接駁車，是由秀巒控溪部落轉運站至養老登山口雙向接駁，同樣採網路預約及現場排隊的方式搭乘，公所希望遊客配合管制，以維持賞楓季旅遊品質，更避免大量車潮擁入，影響部落居民生活安寧及造成交通堵塞。

賞楓 新竹 車潮

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