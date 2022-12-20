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宵夜美食鹽水雞怎麼點？網推這10大必點食材不能錯過！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
宵夜美食鹽水雞怎麼點？網推這10大必點食材不能錯過！ 圖片來源/unsplash
宵夜美食鹽水雞怎麼點？網推這10大必點食材不能錯過！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「鹽水雞」相關話題，帶您了解有關網友熱議的10大鹽水雞必點有哪些。

台灣經典小吃「鹽水雞」又被稱為冷滷味，不僅是許多人的宵夜良伴，還受到許多外國觀光客喜愛，鹽水雞口感清爽、食材多元，除了最常見的雞肉以外，各式蔬菜搭配更是百百種，而到底網友心目中必點的食材又是哪些？

「雞肉」榮登最強食材！ 網推「洋蔥」嗆辣口感佳

▲ 10大鹽水雞必點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 10大鹽水雞必點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年以來網友針對「鹽水雞」的討論，其中「雞肉」成為網友每每到鹽水雞攤位必點的肉品，雞肉不僅是鹽水雞常見的肉類，其選擇也十分多元，愛吃肉的人可以選擇全隻、半隻，而喜歡吃特定部位的人也有雞胸肉、雞腿等可以點，甚至還有雞心、雞卵等內臟類，因此受到不少人推崇，像是有人分享「雞冠超好吃」、「我自己都會點雞翅或雞爪」，甚至還有人直言「只要可以去骨，沒有不吃的」。

而也有不少習慣吃重口味的網友，則喜歡在鹽水雞中添加「洋蔥」，沾滿調味粉的蔬菜與雞肉，配上嗆辣的洋蔥一起吃風味更豐富，涮嘴又過癮，讓人欲罷不能。此外，「玉米」也是許多人必點的食材之一，尤其「玉米筍」更擄獲一大票粉絲的喜愛，外形小巧的玉米筍口感爽脆，不僅是解膩神物，價格也很親民，是不少人吃鹽水雞的基本標配。

儘管鹽水雞攤的蔬菜琳瑯滿目，「高麗菜」仍是許多網友心中必點蔬菜的前幾名，高麗菜清脆中帶有甜味，不管與什麼肉類拌在一起吃都很搭，因此不少人都大推「高麗菜必點」。深受網友喜愛的還有「花椰菜」與「小黃瓜」，綠色花椰菜營養豐富，能讓飲食更均衡，小黃瓜則是吃起來清爽多汁，夏天吃超消暑，有人就說「我每次必夾花椰菜欸」、「小黃瓜真理好嗎⋯必點」。

你也總是在鹽水雞攤前面猶豫很久，不知道要吃什麼嗎？不次不妨試試看網友推薦的組合，說不定一吃就讓你上癮！

觀看原文→https://bit.ly/3WpzGQp

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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