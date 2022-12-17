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加碼熊好券18號截止！台北通卡卡要等 神人趕工「店家地圖」鄉民推爆

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市府設計6種熊好券讓民眾登記抽獎，截止日前3天加碼變成人人有獎。記者鍾維軒／攝影
台北市府設計6種熊好券讓民眾登記抽獎，截止日前3天加碼變成人人有獎。記者鍾維軒／攝影

熊好券2.0」使用期限在18日即將截止，台北市府16日再推出終極加碼回饋，只要曾登記熊好券2.0的台北通會員，系統將自動派發登記時選擇的熊好券各一張，使用時間仍到18日截止，不少用戶想把券用掉卻不知該去哪花，一名神人網友在PTT分享自製的「熊好券店家Google地圖版」，引起鄉民紛紛大推。

原Po在PTT省錢板《Lifeismoney》發文表示本來他打算假日找地方把熊好券用掉，「結果來個終極加碼，伺服器大爆炸，到處還都是趕著把券用掉的人」，而APP上的店家地圖功能被拿掉，他覺得很不方便，因此決定做一個給自己看的Google Maps版店家地圖，他解釋只做兩種券的地圖是因為他會使用到，而Google Maps標記數量有限制，所以才將饗購券地圖分成兩張，他也將地圖無私分享給網友。

原Po貼出2種券的Google Maps店家地圖連結

市場通用券：https://reurl.cc/4XqZvX

饗購券（北投／內湖／南港區以外）：https://reurl.cc/OEz9Lg

饗購券（北投／內湖／南港區）：https://reurl.cc/eWn177

他在文末補充做法，是從熊好券官網抓取網頁內容的程式，再匯入到Google地圖做出標記，「但是為了省爬蟲的時間，所以只有拿店家的名字給Google Maps做標記，多少會出現一些地點錯誤的標記，找不到而沒出現在地圖上的問題」。

貼文一出，許多鄉民紛紛感謝激讚「有心了，優文給推」、「大推，一目瞭然，省好多查詢時間」、「昨天app很當，是看官網再查地圖用完」、「是國家需要的人才」、「超神！我的超人」、「雖然趕不及用，還是推你」、「推好心+猛猛的執行力」、「感謝大神，好人一生上廁所有衛生紙」、「省錢板楷模」、「官方就不能再用心一點嗎」。

台北通 熊好券

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