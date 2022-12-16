虎尾百年鐵橋的夜間光影設計 獲瑞士LIT照明設計獎

修建後的雲林縣虎尾台糖鐵橋，今年8月裝設燈光廣獲好評，成為雲林夜間打卡熱點，鐵橋參加國際最具權威3大照明設計獎項之一的瑞士LIT照明設計獎，從51個國家、650多項作品中脫穎而出，獲得國際評審肯定，與挪威奧斯陸國家博物館（National Museum）、高雄流行音樂中心等同列獲獎名單，虎尾鐵橋在「橋梁與基礎設施照明組」獲優勝獎，讓雲林古蹟之美走上國際。

雲林縣長張麗善表示，為活化古蹟，縣府今年投入近500萬元執行「虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境規劃設置案」，營造城市夜景之美，如今能獲瑞士國際照明設計獎（LIT Lighting Design Awards）的肯定，再次證明雲林美麗的夜值得一遊，未來縣府將再美化景點，全方位帶動商家、飯店、旅遊業經濟效益。

文觀處長陳璧君也指出，已有百年歷史的虎尾鐵橋，是虎尾糖都「百年糖業」的歷史見證，目前全國僅剩虎尾糖廠有「五分仔車」運輸甘蔗，虎尾鐵橋過去是國內載運甘蔗的重要軌道，彌足珍貴，98年虎尾鐵橋列為縣定古蹟；今年更積極進行光環境設計，營造百年鐵橋新亮點，使虎尾鐵橋的夜景成為雲林最具特色的夜景地標。

照明設計公司總監林靖祐指出，鐵道光影計畫晚間以暖白光照明，凸顯橋體線條，假日則以「整點報時」方式演出燈光秀，運用「五色追光」的光效傳達「五分車」穿越鐵橋的意象，用光帶大家重返往日時光，並以24節氣，用不同的光影呈現節氣光色，讓鐵橋宛如隨季節更迭律動。