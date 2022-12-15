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麥當勞套餐均漲10元…消基會說話了 指漲價方式「不合理」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
麥當勞即將於12月21日清晨零時起調漲。圖／麥當勞提供
麥當勞即將於12月21日清晨零時起調漲。圖／麥當勞提供

台灣麥當勞公司今（15）日傳出，自12月21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，套餐價格則調升10元。消基會認為齊一式就不同價格套餐均上漲10元並不合理，以餐點價格幅度調價更合理。並呼籲政府各部門以大量進口、降低關稅、貨物稅等種種措施平抑物價，尤其在年關之際，讓民眾過一個好年，才是政府此刻的當務之急。

消基會指出，在原物料幾乎全面漲價之際，業者因原物料調漲，成本增加，適度調整商品售價，可以理解，但消基會認為齊一式就不同價格套餐均上漲10元並不合理（不同套餐平均調幅從6.5～11.8％），畢竟對於消費者來說，既然漲價無法避免，公平、合理的調價令人更能接受些。

台灣2022年代表字票選結果公布，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌，獲選年度代表字。消基會指出，這凸顯出民生物價惡化，好比溫水煮青蛙，愈來愈讓人難耐。不僅民生如此，企業也是同樣的困境，

消基會表示，面對物價持續上揚，消費者和企業確實苦不堪言，呼籲政府各部門應趕緊想想辦法，以大量進口、降低關稅、貨物稅等種種措施平抑物價，尤其在年關之際，讓民眾過一個好年，才是政府此刻的當務之急。

消基會 套餐 漲價 麥當勞

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