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台鐵推出萬巒豬腳「屏味便當」 12月17日限時限量2地販售

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵將推出限時限量的「屏味便當」。圖／台鐵局提供
台鐵將推出限時限量的「屏味便當」。圖／台鐵局提供

台鐵局表示，慶祝台鐵潮州觀光機廠（鐵道文化園區）啟用，高雄鐵路餐廳以「吃在地、時當季」理念研發「屏味便當」，特選屏東名產萬巒豬腳為主菜，融入屏東在地食材為配角，12月17日在潮州觀光機廠（鐵道文化園區）內一日特賣，12月17日至23日於屏東車站台鐵便當店販售，每天限量30份，皆於中午11點開賣，每份售價130元。

台鐵局表示，此次推出的萬巒豬腳「屏味便當」，主菜選用富含膠原蛋白滷豬腳，結合屏東各區域在地盛產食材，副菜為東港鮪魚香腸，配菜則將恆春鹹鴨蛋及車城洋蔥製成金沙炒洋蔥，另融入屏東客家風味的客家小炒及炒油菜；米飯則加入萬丹紅豆烹煮成紅豆飯，圓形紙餐盒更象徵圓滿意涵。

台鐵局指出，台鐵曾在2016年推出高雄限定台鐵萬巒豬腳便當，深受旅客喜愛，此次慶祝台鐵潮州觀光機廠(鐵道文化園區)啟用，以「吃在地、時當季」的減碳足跡理念，及友善支持在地農特產的溫暖心意再度研發「屏味便當」，民眾參觀鐵道文化園區之餘也能品嘗屏東在地好風味。

台鐵 屏東 便當

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