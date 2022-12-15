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淡水古蹟博物館推「光映淡水」 可愛巨貓快來打卡

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
淡水古蹟博物館在虎年尾聲推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，以貓科動物作為號召，將主題訂為「喵的光波」，「喵屁卡關」拍照點就在淡水海關碼頭。圖／新北市淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館在虎年尾聲推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，以貓科動物作為號召，將主題訂為「喵的光波」，「喵屁卡關」拍照點就在淡水海關碼頭。圖／新北市淡水古蹟博物館提供

淡水古蹟博物館在虎年尾聲推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，今年搭配淡水五虎崗的在地特色，並以貓科動物作為號召，將主題訂為「喵的光波」，「喵屁卡關」拍照點就在淡水海關碼頭。

新北市立淡水古蹟博物館即日起至明年1月2於淡水海關碼頭舉辦「光映淡水-喵的光波」系列活動，活動分為三大主題；「喵的古蹟隱身術」、「喵的市集音樂會」及「喵的水陸空派對」。

淡古指出，首波主題「喵的古蹟隱身術」是把淡水海關碼頭的洋樓化身為巨型貓屋，2隻巨貓會在屋內玩躲貓貓，一樓賓士貓用粉嫩的腳掌想捉住二樓的橘白貓，橘白貓在躲避的同時，意外呈現「液體」貓咪的魔幻身形，尤其是「喵屁卡關」的部分更是相當可愛。

淡古表示，洋樓內還有「喵的宇宙」主題展覽，展出貓奴提供的搞怪貓咪照，還有貓咪冷知識大全，加上「喵影光廊」的氣氛營造，讓古蹟從裡到外都可愛。

淡古館長黃麗鈴表示，淡水「五虎崗」的稱號源自於大屯山脈火山熔岩蜿蜒而下，流至虎頭山分為五條尾陵，形成宛如虎爪般的丘陵，因而得名，又適逢虎年尾，便把概念轉化為大家喜歡的貓咪，透過動物友善的角度來切入，使得文化資產更容易親近。

黃麗鈴指出，除了已登場的裝置、展覽及光廊外，他們還特別在12月18下午2點至晚間7點推出「喵捉古蹟」特別遊戲，在淡水海關碼頭找到隱藏版的貓咪裝飾就能兌換耶誕小禮，與「喵喵洋樓」裝置藝術合照並標註淡水古蹟博物館就能再獲得文創小禮，提前度過耶誕節。

淡古表示，接下來12月24日、25日除有貓咪主題市集外，兩天分別還有兒童界五月天的謝欣芷與愛唱歌Happy Singing同樂會、魔術秀、氣球秀、扯鈴、淡水區學校管樂團、新弦愛樂、福容大飯店漁人碼頭Nite Birds等表演。另外12月31日則是有包遊輪賞煙火行程、老王樂隊、溫蒂漫步、好樂團、DIY工作坊等搭配新北跨河煙火的活動，

古蹟博物館 淡水 貓咪

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