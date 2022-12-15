台北濕答答只有這少雨 鄭明典解惑：曾被說成龜神效應

北部、東北部還是濕答答。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，濕濕的感覺更冷，士林附近的少雨特徵很清楚，是大屯山的遮蔽效應，曾經被說成龜神效應。

鄭明典曾經發文解釋龜神傳說，他說，是大屯山屏障的雨型，大台北地區有雨時，往往中間士林到中正區一帶雨量特別少，這是大屯山的屏障作用，大屯山背風面的少雨現象。以前非科學的解釋，稱此為龜神影響，或且稱之為龜神傳說的雨型。

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

大陸冷氣團影響，氣象局發布低溫特報，金門縣氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今晨至上午局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。橙色燈號：金門縣。