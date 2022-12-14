旅行業疫後營收仍衰退80% 專家估恢復疫前水準要到後年

疫情鬆綁迎來新一波旅遊潮，有專家指出，根據公開資訊觀測站上市櫃觀光產業營收報告顯示，11月旅行業營收較2019年疫情前衰退80.6%（恢復近20%），高鐵僅衰退5%，餐飲業衰退又低於旅館業，顯示國內商務旅遊蓬勃，以出入境人次成長來看，旅行業大約明年底可恢復8成，後年可恢復至疫情前水準。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，旅行業營收跟出入境人次成正比，11月出入境人次恢復約20%，以這樣的速度，旅行業大約明年底恢復8成，後年可恢復至疫情前狀況。旅館、餐飲業11月營收僅較疫情前平均衰退約20%，但在觀光客剩2成的情況下，代表國內市場有增加；從高鐵營收僅衰退5%來看，也代表國內商務旅行蓬勃，甚至超越疫情前。

他表示，除了各國觀光都在陸續復甦外，中國大陸也準備與病毒共存，過程中會有3到6個月高峰期，預計明年中大陸與各國互動比例可達約3成。他也說，大陸2019年8月限制來台自由行，加上近期不斷暫停台灣產品輸大陸，代表大陸決策模式仍有潛在風險，台灣應著眼全球市場開發。

黃正聰建議，國際觀光在行銷方面除了可與「網紅」合作，相較於發放一次性優惠券，也可與整合優惠的資訊平台合作，贈送2、3百元的會員費，讓外國觀光客一次享有多重優惠。

易飛網指出，隨著疫後旅遊型態轉變，自由行比例迅速提升，其中又以日韓及東南亞最多，過年期間無需請假的出發日期皆已完售，其他出發日期則已銷售近9成，明年除了推廣國外團體旅遊，也持續深耕離島旅遊。

台北凱薩飯店表示，雖然整體訂房率有提升，但要恢復至疫情前水準還需要一點時間；台北凱達飯店則說，疫情前平日訂房率約為9成、假日客滿，目前平日訂房率仍在6、7成左右、假日則為客滿，平日主要客源為外國客，因疫情剛開放，航空公司需要擴充時間，預估明年中平日訂房狀況可回到疫情前。