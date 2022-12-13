聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭跨年煙火達8分鐘 伊達邵、水社兩處碼頭同步連線
2022年的最後一天，不同於全國各地熱鬧的跨年晚會，日月潭國家風景區今年跨年規畫於伊達邵碼頭廣場為主場地，並展開日月潭幸福連線，於凌晨整點於水社、伊達邵兩處潭面施放長達8分鐘絢爛湖畔煙火，屆時將有星光歌手林鴻鳴等人演唱，陪在場民眾倒數，迎接新年到來。
日管處表示，今年跨年表演晚會主場地訂在伊達邵碼頭廣場，今年水社、伊達邵碼頭兩地雙煙火時間加碼花火時間比去年5分鐘更長，加碼成8分鐘的煙火秀，不只在伊達邵的遊客可在晚會氣氛帶動下，欣賞熱鬧煙火，在水社的遊客也可在潭水鏡面倒映下，感受不一樣的跨年煙火，為潭區增添節慶氛圍，惟此次跨年活動並未安排交通接駁，提醒遊客提早進入景區，以免塞車掃興。
日管處指出，隨著疫情趨緩、國門開放，前來日月潭旅遊的遊客明顯增多，去年跨年夜的水社碼頭現場估計有近8000人來參加當天的跨年晚會活動，而水社及伊達邵商圈及碼頭周邊萬頭鑽動、人山人海，一起迎來疫情回轉的2022年，相信今年跨年同樣會有去年的盛況，加上伊達劭碼頭廣場現場更為開闊，勢必吸引更多的人潮，晚間8時起，就有包括國立暨南大學的社團演出，以及一系列歌舞表演，今年還有星光歌手林鴻鳴擔綱倒數前的表演節目。
公路總局埔里工務段提醒，跨年夜當天潭區周邊台21線道路，上午10時至下午2時易出現交通壅塞，若是當日往返的遊客，建議可提前在上午10時以前抵達，以避開車潮，若是過夜住宿遊客，可在下午3時後進入潭區，避開交通尖峰，此外，遊客開車循台21線從埔里前往日月潭時，考量日月潭水社鬧區路段容易車多回堵，建議遊客可先左轉，前往台21甲線的日月潭纜車站、伊達邵等景點，以順時針方向環潭遊憩，避開跨年車潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言