日月潭跨年煙火達8分鐘 伊達邵、水社兩處碼頭同步連線

2022年的最後一天，不同於全國各地熱鬧的跨年晚會，日月潭國家風景區今年跨年規畫於伊達邵碼頭廣場為主場地，並展開日月潭幸福連線，於凌晨整點於水社、伊達邵兩處潭面施放長達8分鐘絢爛湖畔煙火，屆時將有星光歌手林鴻鳴等人演唱，陪在場民眾倒數，迎接新年到來。

日管處表示，今年跨年表演晚會主場地訂在伊達邵碼頭廣場，今年水社、伊達邵碼頭兩地雙煙火時間加碼花火時間比去年5分鐘更長，加碼成8分鐘的煙火秀，不只在伊達邵的遊客可在晚會氣氛帶動下，欣賞熱鬧煙火，在水社的遊客也可在潭水鏡面倒映下，感受不一樣的跨年煙火，為潭區增添節慶氛圍，惟此次跨年活動並未安排交通接駁，提醒遊客提早進入景區，以免塞車掃興。

日管處指出，隨著疫情趨緩、國門開放，前來日月潭旅遊的遊客明顯增多，去年跨年夜的水社碼頭現場估計有近8000人來參加當天的跨年晚會活動，而水社及伊達邵商圈及碼頭周邊萬頭鑽動、人山人海，一起迎來疫情回轉的2022年，相信今年跨年同樣會有去年的盛況，加上伊達劭碼頭廣場現場更為開闊，勢必吸引更多的人潮，晚間8時起，就有包括國立暨南大學的社團演出，以及一系列歌舞表演，今年還有星光歌手林鴻鳴擔綱倒數前的表演節目。