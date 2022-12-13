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日月潭跨年煙火達8分鐘 伊達邵、水社兩處碼頭同步連線

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

2022年的最後一天，不同於全國各地熱鬧的跨年晚會日月潭國家風景區今年跨年規畫於伊達邵碼頭廣場為主場地，並展開日月潭幸福連線，於凌晨整點於水社、伊達邵兩處潭面施放長達8分鐘絢爛湖畔煙火，屆時將有星光歌手林鴻鳴等人演唱，陪在場民眾倒數，迎接新年到來。

日管處表示，今年跨年表演晚會主場地訂在伊達邵碼頭廣場，今年水社、伊達邵碼頭兩地雙煙火時間加碼花火時間比去年5分鐘更長，加碼成8分鐘的煙火秀，不只在伊達邵的遊客可在晚會氣氛帶動下，欣賞熱鬧煙火，在水社的遊客也可在潭水鏡面倒映下，感受不一樣的跨年煙火，為潭區增添節慶氛圍，惟此次跨年活動並未安排交通接駁，提醒遊客提早進入景區，以免塞車掃興。

日管處指出，隨著疫情趨緩、國門開放，前來日月潭旅遊的遊客明顯增多，去年跨年夜的水社碼頭現場估計有近8000人來參加當天的跨年晚會活動，而水社及伊達邵商圈及碼頭周邊萬頭鑽動、人山人海，一起迎來疫情回轉的2022年，相信今年跨年同樣會有去年的盛況，加上伊達劭碼頭廣場現場更為開闊，勢必吸引更多的人潮，晚間8時起，就有包括國立暨南大學的社團演出，以及一系列歌舞表演，今年還有星光歌手林鴻鳴擔綱倒數前的表演節目。

公路總局埔里工務段提醒，跨年夜當天潭區周邊台21線道路，上午10時至下午2時易出現交通壅塞，若是當日往返的遊客，建議可提前在上午10時以前抵達，以避開車潮，若是過夜住宿遊客，可在下午3時後進入潭區，避開交通尖峰，此外，遊客開車循台21線從埔里前往日月潭時，考量日月潭水社鬧區路段容易車多回堵，建議遊客可先左轉，前往台21甲線的日月潭纜車站、伊達邵等景點，以順時針方向環潭遊憩，避開跨年車潮。

日月潭今年規畫於伊達邵碼頭廣場為跨年主場地， 於跨年凌晨整點於伊達邵、水社兩處潭面施放長達8分鐘絢爛湖畔煙火。圖／日管處提供
日月潭今年規畫於伊達邵碼頭廣場為跨年主場地， 於跨年凌晨整點於伊達邵、水社兩處潭面施放長達8分鐘絢爛湖畔煙火。圖／日管處提供
日月潭今年規畫於伊達邵碼頭廣場為跨年主場地， 於跨年凌晨整點於伊達邵、水社兩處潭面施放長達8分鐘絢爛湖畔煙火。圖／日管處提供
日月潭今年規畫於伊達邵碼頭廣場為跨年主場地， 於跨年凌晨整點於伊達邵、水社兩處潭面施放長達8分鐘絢爛湖畔煙火。圖／日管處提供

跨年晚會 碼頭 日月潭

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