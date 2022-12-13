冷空氣預報往更強的地方走！ 賈新興預測台北將現「4度低溫」
天氣還會更冷！氣象專家賈新興更新了最新的寒流情資，表示冷空氣預報會「往更強的地方走」，最低溫將出現在17日和18日的深夜至隔日凌晨，台北可能會出現4至6度左右的低溫。
賈新興在12日發文，表示2020年1月31日時，寒流事件曾為台北帶來7.1度低溫，而2016「霸王級寒流時」更帶來4度的低溫，而這次的等壓線位置落在兩次之間，不知道可能將帶來怎樣的溫度？
氣象專家賈新興今(13)日上午說明，根據最新資料顯示，冷空氣預報將往更強的方向走，起預估最低溫將出現在17深夜至18清晨、18深夜至19清晨，台北氣象站更可能有接近6度左右的機率。
而這波寒流是否可能帶來降雪？賈新興表示17日下午至18日中午前，在桃竹苗及宜蘭2500公尺以上的高山降雪的機率大，但結束後乾空氣下來，降雪的條件就轉差。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言