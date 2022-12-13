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冷空氣預報往更強的地方走！ 賈新興預測台北將現「4度低溫」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日北台灣濕涼氣溫低，圖為新北市板橋區外出民眾穿厚外套、戴圍巾加強保暖。 中央社
近日北台灣濕涼氣溫低，圖為新北市板橋區外出民眾穿厚外套、戴圍巾加強保暖。 中央社

天氣還會更冷！氣象專家賈新興更新了最新的寒流情資，表示冷空氣預報會「往更強的地方走」，最低溫將出現在17日和18日的深夜至隔日凌晨，台北可能會出現4至6度左右的低溫。

賈新興在12日發文，表示2020年1月31日時，寒流事件曾為台北帶來7.1度低溫，而2016「霸王級寒流時」更帶來4度的低溫，而這次的等壓線位置落在兩次之間，不知道可能將帶來怎樣的溫度？

氣象專家賈新興今(13)日上午說明，根據最新資料顯示，冷空氣預報將往更強的方向走，起預估最低溫將出現在17深夜至18清晨、18深夜至19清晨，台北氣象站更可能有接近6度左右的機率。

而這波寒流是否可能帶來降雪？賈新興表示17日下午至18日中午前，在桃竹苗及宜蘭2500公尺以上的高山降雪的機率大，但結束後乾空氣下來，降雪的條件就轉差。

低溫 寒流 降雪

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