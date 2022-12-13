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周末寒流壟罩全台 這時段最冷 氣象局示警：請做好禦寒準備

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
假日強冷空氣影響，各地明顯轉冷，請做好禦寒準備。本報資料照片
假日強冷空氣影響，各地明顯轉冷，請做好禦寒準備。本報資料照片

中央氣象局說，帕卡颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在琉球東南方850公里海面上，以每小時13公里速度，向南南東進行。未來發展空間有限，強度將逐漸減弱，對台灣無影響。

氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及大台北地區有雨，東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區及馬祖為多雲；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。

溫度方面，各地早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫為15、16度，其他地方為17至19度，而白天北台灣持續濕冷，高溫只有17、18度，整日溫度變化不大，而中部及花、東高溫約22至25度，感受舒適偏涼，南部則可以來到27度，較溫暖一些，不過外出還是要做好保暖。

東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，這周大致都受冷空氣影響，各地較涼冷，且迎風面水氣多，為陰短暫雨的天氣，高山路面易有結冰或結霜等現象，行車交通特別注意安全；假日強冷空氣影響，各地明顯轉冷，請做好禦寒準備。

明天至周四清晨東北季風稍增強，低溫變化幅度不大，中部以北及宜蘭15、16度左右，其他地區17至19度，感受偏涼冷，而各地白天高溫略降。

周四白天到周五東北季風會稍微減弱，氣溫略回升，不過北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼。

降雨方面，明天至周五水氣稍增多，北部、東半部為陰短暫雨，其中基隆北海岸及大台北地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，且降雨範圍擴大，中部地區及南部山區也有零星短暫雨的機會，南部平地則為多雲到晴。

周六寒流南下，周日寒流影響，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大；周六越晚越冷，預計周六晚周日清晨為最冷的時候，中部以北及宜蘭花蓮低溫普遍為8至10度，南部及台東也只有11至13度，局部溫度再更低一些，到周日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷，假日兩天做好保暖工作。

水氣方面逐漸減少，北部及東半部地區降雨變得更為零星，大致為多雲的天氣，而其他地區為多雲到晴，到周日水氣更少，大多轉為晴到多雲，僅有迎風面局部有些零星雨。

下周一寒流減弱，氣溫回升，不過各地仍偏涼；北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

20日至22日北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

帕卡颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在琉球東南方850公里海面上，以每小時13公里速度，向南南東進行。圖／取自氣象局網站
帕卡颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在琉球東南方850公里海面上，以每小時13公里速度，向南南東進行。圖／取自氣象局網站
未來一周氣溫變化趨勢圖。圖／氣象局提供
未來一周氣溫變化趨勢圖。圖／氣象局提供
未來一周降雨預報示意圖。圖／氣象局提供
未來一周降雨預報示意圖。圖／氣象局提供

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