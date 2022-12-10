青春山海線新景點萬里大鵬泡腳池 千人健走泡腳暖呼呼

新北市政府將萬里的大鵬停車場整建，增加公園綠地休憩空間，並引入溫泉水興建半戶外的日式泡腳湯屋，免費提供民眾泡腳，近日天氣冷吸引很多人，成為青春山海線新景點。萬里區公所今辦健走，吸引千人參與，都泡得暖呼呼。

今天上午萬里區公所在新北市政府城鄉局剛完工啟用的大鵬停車場泡腳池，舉辦「幸福萬里，健康微笑」親子健走，原僅500名額吸引上千民眾熱情參與，大鵬里等多位里長和社區理事長都到場。

萬里區長粘雪琴說，大鵬停車場以前是很低度使用的停車場，僅有部分大車停放，經公所提案建議納入城鎮之心計畫，城鄉局協助將停車場重新規畫整建，增加公園綠地休憩空間，並引入溫泉水興建半戶外的日式泡腳湯屋。

周邊新增公共服務區、休憩涼亭及YouBike單車站，以及連接萬金自行車道的大鵬景觀橋，讓來北海岸騎遊的自行車朋友，多一個可以休憩的停靠站。

新北山海湯的萬金溫泉是熱門溫泉區，萬里除一般溫泉外，還有特殊的海底溫泉。粘雪琴表示，今天除鼓勵民眾走出戶外運動、宣導相關防災知識，也要讓大家知道，青春山海線新增的景點大鵬停車場泡腳池公園，歡迎來散步、騎車或泡湯。