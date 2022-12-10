下周兩段式降溫！ 專家指達「冷氣團等級」 全台都有感

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天開始位處蒙古的冷高壓將逐漸南下，台灣附近的東北季風也將隨之增強，並延續至下整周北方冷高壓將接續影響，因此台灣附近沿海地區都較容易有7級或以上的強陣風出現外，北台灣及宜花地區將多持續為陰雨的天氣。

他說，這幾天尤其北海岸、大台北山區、宜蘭都要留意日雨量達大雨的機會，而背風面的中南部及台東大多可維持晴到多雲天氣，大致上不太有降雨的影響，不過沿海亦有較大陣風出現，提醒大家規畫戶外活動還是要注意降雨及強陣風的情況。

而預報氣溫趨勢上，林孝儒說，將隨著一股股的冷空氣推下，雖有些氣溫起伏的微小差異，不過大致上北台灣體感溫度都已經略有寒意了，而中南部雖然白天氣溫相對較舒適，不過早晚也都是偏涼冷。

他表示，預估今晚開始隨著一小股冷空氣南下，至下周一北台灣低溫降至16-17度，白天高溫也僅有18-20度左右，中南部17-26度，但局部沿海空曠或近山平地則要留意因輻射冷卻作用所出現的低溫極值，亦有機會下探至13-15度。

林孝儒說，下周二白天雖然冷空氣略有減弱，各地氣溫可以再回升個1-2度，但很快地下周二晚間再度伴隨另一股更強的冷空氣南下，到下周三影響最為顯著，北台灣平地低溫將有機會降至14度，達冷氣團等級，而中南部影響雖然較小，但高低溫也都會再降個1-3度左右。

林孝儒表示，下周四至下周五白天冷空氣再略有減弱，會再較下周三回升個1-3度，但後續亦要再留意下周五晚間至下周末可能又將是一波有機會達冷氣團的冷空氣南下影響了，總之今天開始到下整周，大家就要多加留意氣溫的降幅變化。

另一方面，林孝儒說，目前正在菲律賓東海面發展的熱帶擾動，未來雖然有機會增強為熱帶性低氣壓，不過由於未來一段時間，台灣附近都將是強勁且偏冷的東北風占據，這樣的環境是不利於颱風靠近，預估未來會在呂宋島東方海面往東北方轉走，對台灣不會有直接影響。