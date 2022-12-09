大雨特報！ 有雲、無雲分界明顯 鄭明典：台北持續濕答答

統一發票可以兌獎，最高甚至有機會對中千萬大獎，為鼓勵民眾使用雲端發票，響應環保，財政部也加開雲端發票專屬獎項，有網友發現，雲端發票百萬獎項卻都是重複的地點，質疑作假，結果仔細一查才知道是烏龍一場。

2022-12-09 11:42