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大雨特報！ 有雲、無雲分界明顯 鄭明典：台北持續濕答答

聯合報／ 記者楊德宜周湘芸／台北即時報導
台灣上空有雲、無雲分界明顯。圖／取自鄭明典臉書
台灣上空有雲、無雲分界明顯。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典說，台北持續濕答答，今天適合往南部走。圖為下雨示意圖。記者葉信菉攝影/報系資料照
中央氣象局長鄭明典說，台北持續濕答答，今天適合往南部走。圖為下雨示意圖。記者葉信菉攝影/報系資料照

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他說，台灣上空有雲、無雲分界明顯，台北持續濕答答，今天適合往南部走。

氣象局今晨發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，注意坍方及落石。

氣象局說，今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。桃園至台南、東北部、東部及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

馬祖 氣象局 基隆

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