快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晨氣溫下探13度 下周大陸冷氣團恐報到再創低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
吳德榮表示，下週三、四(14、15日)冷空氣南下，強度接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，北台平地最低氣溫可降至12度。本報資料照
吳德榮表示，下週三、四(14、15日)冷空氣南下，強度接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，北台平地最低氣溫可降至12度。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(9日)晨中南部有較強的「輻射冷卻」，全台平地最低氣溫依序為：雲林(虎尾鎮)13.2度，南投(竹山鎮)13.4度，嘉義(東區)13.4度，台南(後壁區)14.4度，下周三、四(14、15日)冷空氣南下，強度接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，北台平地最低氣溫可降至12度。

吳德榮指出，今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波，大台北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多。根據最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(9、10日)兩天「東北季風」略增強，北台灣有局部雨，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者要注意保暖；今天各地區平地氣溫：北部16至21度，中部14至28度，南部15至29度，東部15至28度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下周日、一(11、12日) 「東北季風」續增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫降，北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。下周二(13日)「東北季風」略減弱，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

他也說，根據最新(8日20時)歐洲模式模擬顯示，下周三、四(14、15日)比前2波略強的冷空氣南下，強度接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，北台平地最低氣溫約可降至12度，仍有「不確定性」，應密切觀察模式調整。天氣持續北東雨、中南晴。

另外，吳德榮表示，周末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，是否成颱待觀察，根據最新(8日20時)各國模式模擬顯示，未來大都在呂宋島東方向北轉東北大迴轉，無侵台疑慮。

吳德榮 冷氣團 東北季風

延伸閱讀

下周三入冬最強冷空氣南下 吳德榮：逼近冷氣團 恐12度低溫

東北季風發威！ 北北基大雨特報、桃園14.3度 周五再一波

兩波東北季風接力 吳德榮：未來一周北台灣濕涼多雨

今放晴高溫上看32度 吳德榮：明天起兩波東北季風接力

相關新聞

新禽流感增1例 雞蛋雞肉保衛戰

新型Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感疫情升溫，昨再添雲林一處肉鴨場「中鏢」，撲殺二萬五千多隻三至廿日齡的土番鴨。目前已有宜蘭、台南...

同一地點狂開出「雲端發票百萬獎」 他疑作假！網白眼曝真相

統一發票可以兌獎，最高甚至有機會對中千萬大獎，為鼓勵民眾使用雲端發票，響應環保，財政部也加開雲端發票專屬獎項，有網友發現，雲端發票百萬獎項卻都是重複的地點，質疑作假，結果仔細一查才知道是烏龍一場。

國保雙漲 271萬人每月保費多百元

衛福部宣布，自明年一月一日起，國民年金保險費率調整為百分之十、月投保金額調整為一萬九七六一元，每人每月自付保險費將增加七...

2026年失智者將達37.3萬人 曝照護3缺

國內預估目前有失智症人口卅一萬人，二○二六年恐增到卅七點三萬人，失智症在全球都是重要議題，國際失智症協會（ＡＤＩ）執行長...

H5N1來勢洶洶 下周防疫關鍵

天氣漸涼，中部日夜溫差大，彰化縣蛋雞場在半個月前，陸續傳出蛋雞感冒，染病數量已達1成，產蛋量也減少1成，但未明顯牽動蛋價...

新北鬼城翻身 買河岸宅「公設維護 」成轉手賺錢關鍵

新北市林口、三峽、淡水以往被外界稱「狗比人多」、甚至被戲稱為「鬼城」，但近期這些區域交易量卻榜上有名，其中八里37.7%漲幅最高。近年淡水受惠淡海輕軌建設、淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，今年第三季預售交易量僅次於新莊。淡水八里地區從早期空屋多，到如今躍升房市黑馬，低總價吸引購屋族買進，在東北季風、濕氣問題下是如何華麗轉身？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。