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今氣溫微升、北部有雨 下波「東北季風」增強時間點曝

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今氣溫微升、北部有雨 下波「東北季風」增強時間點曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今、明(7、8日)兩天東北季風緩慢減弱，北台灣有局部雨，氣溫逐日微升。本報資料照
今、明(7、8日)兩天東北季風緩慢減弱，北台灣有局部雨，氣溫逐日微升。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(7日)晨截至4點53分，本島平地最低溫為苗栗(通霄鎮)15.1度，各區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)15.5度，中部(台中外埔區)15.3度，南部(台南白河區)17.5度，東部(花蓮壽豐鄉)15.3度。今晨迎風面有較多低層雲，伴隨降水回波消長，北台灣有局部雨、北海岸、宜蘭雨較多。

吳德榮指出，根據最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(7、8日)兩天東北季風緩慢減弱；北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴朗穩定、晨間易有霧；氣溫逐日微升。今天北台濕涼微冷，中南部早晚微冷、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者要注意保暖；各地區平地氣溫：北部16至22度，中部16至27度，南部18至30度，東部16至28度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五至下週一(9至12日)「東北季風」緩慢增強；週五、六氣溫逐日微幅下降，北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；下週日、一氣溫再略降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷；下週二(13日)「東北季風」略減弱，氣溫略升。五天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。

另外，他表示，根據最新(6日20時)各國(歐、美、日、加)模式顯示，第8至10天(14至16日)冷空氣的強弱，與菲律賓東方熱帶擾動的發展及其動向密切相關，模擬仍相當分歧，「不確定性」很大，需持續觀察。

吳德榮 東北季風 天氣動態

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