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準備來許願！ 雙子座流星雨極大期14日登場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年歲末最大的流星雨將在12月14日達到極大期，台南市教育局南瀛天文館星象劇場導覽節目模擬雙子座流星雨。記者鄭惠仁／翻攝
今年歲末最大的流星雨將在12月14日達到極大期，台南市教育局南瀛天文館星象劇場導覽節目模擬雙子座流星雨。記者鄭惠仁／翻攝

今年歲末最大的流星雨將在12月14日達到極大期，預計ZHR值 (天頂小時出現率）為150，在無雲無光害、輻射點位於天頂的情況下，每小時可以看到150顆流星。

南瀛天文館表示，大部分流星雨的形成原因都與彗星有關，但是雙子座流星雨特別不一樣，母體為 (3200)法厄同小行星，當太空中的小行星靠近太陽時，會受熱噴發出許多小石頭、碎屑、灰塵，而小行星的路徑上也充滿著這些碎屑，若地球剛好經過小行星的軌道，遺留的碎屑便會撞進大氣層，因而產生出流星。

由於流星看起來好像都從天空中的某一個點 (輻射點)出現，因此以輻射點所在的位置為流星雨命名，如雙子座流星雨的輻射點就在雙子座的方向。

教育局長鄭新輝說，觀看流星雨不需特殊器材，只要找光害少、視野開闊的地方躺著朝上以肉眼觀賞即可，當日晚上約7時輻射點從地平線東北方升起，12月14日為農曆23日，上半夜觀測條件佳、下半夜會受到月光影響。南瀛天文館當日也會舉辦觀測活動，從19時至24 時將有流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽及網路直播等，除了看流星之外，當日還有3顆明亮的行星木星、土星、火星可以觀看。

另南瀛天文館將於12月8日 (周四)為睽違2年一度的火星衝，於YouTube頻道辦理線上直播觀測活動，歡迎全國對天文有興趣的朋友訂閱南瀛天文館頻道並開啟小鈴鐺，掌握最新天文消息不漏接 (直播網址：https://www.youtube.com/watch?v=j9uKW3fOWjc）

南瀛天文館 流星雨 輻射

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