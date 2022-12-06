搶跨年國旅市場 高鐵和60飯店推優惠 住宿下殺1700元起

隨著跨年假期將屆，看準年底旅遊人潮需求，台灣高鐵「飯店聯票」和雙北近60家飯店合作，推出「新年雙享 好事成雙」專案優惠，即日起至明年2月底，旅客透過專案合作之雙北（台北市、新北市）飯店官網訂房並加購高鐵車票，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，均享高鐵車票75折起優惠（疏運期間8折優惠）。

此外，合作飯店也加碼提供早餐買一送一、入住兩晚優惠房價等優惠，其中入住台北德立莊西門館，每晚住宿更只要1700元起。

高鐵表示，近期雙北將舉辦一連串大型活動，包括新北耶誕城、台北101跨年、台灣燈會等。因應節慶活動及年底旅運人潮，除於各周末及疏運期間增開班次、加強服務旅客外，更針對北上旅遊的需求，規畫推出飯店聯票「新年雙享 好事成雙」專案，旅客入住雙北指定飯店、搭乘12月16日起至明年2月底的高鐵可享專案75折票價，各疏運期間則維持8折優惠。

此外，合作飯店也推出各種住宿方案，像是台北趣淘漫旅三天兩夜住宿，只要3699元起，飯店還加贈歡樂迷你吧、早餐買一送一等優惠，台北德立莊西門館，每晚住宿1700元起，還可升等市景精緻雙人房，加碼再贈100元下次住宿抵用券。