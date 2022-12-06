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未注意停車費一細節…他取車嚇出一身冷汗 台北人：蠻便宜的啊

聯合新聞網／ 綜合報導
他停了1小時32分，停車費要200元。 圖擷自爆怨公社
他停了1小時32分，停車費要200元。 圖擷自爆怨公社

都會區停車大不易，車位常常一位難求，而公有與私人停車場收費費率差異大，若不注意沒看清楚真的超傷荷包。有一名住在鄉下的網友PO文表示，日前到台中市區吃飯慶生，進場時未注意停車費率，取車時被停車費嚇出一身冷汗！

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，家住鄉下地方，停車費率1小時只要20元，停久了就習以為常，日前到台中市區吃飯慶生，停了1小時32分，停車費要200元，令原PO感到心疼，他責怪自己在進場時，「沒有注意看告示牌上有寫每30分鐘50元，取車時才會嚇了一跳！」

原PO表示，當他看到後面那位車主繳了350元，心裡頓時安慰不少，他還安慰自己「算了一下，當天點了一份雙人套餐2400元，因當日壽星免一成服務費，240-200=40元，算了算還賺了40元」，網友則回應「你很正向」。

貼文底下吸引大量回應，台中人紛紛表示「中清路茶六旁的停車場，假日半小時70的，嚇死人」、「第一次停的時候看到繳費金額尿都快滴了出來，一直以為自己看錯金額」、「台中廣三後面也是半小時60元，而且還是從第一分鐘開始算，所以2個小時2分鐘要300元」、「一中的也很貴」、「有賺就好」、「2400都在吃了還差這200嗎？」、「一餐2400都在吃了，不貴」、「轉個念，讓自己心情更好」。

有不少住在台北的網友留言「台北生活久了，蠻便宜的啊」、「這很便宜好嗎？」、「那你來台北不就嚇到拉在褲子上？」、「沒停過北車京站的別說貴」、「士林也很貴」、「台北市一小時80、90是很正常的，你應該會更驚嚇」、「不要嚇到，台北復興SOGO一小時140元」、「你不知道，生在天龍國都是過著水深火熱的日子嗎？」

還有網友中肯的表示「有停車位就很棒了，有的地方是連停車位都沒有，被拖一次你就知了」、「這很正常的，尤其越是精華地區越貴，能夠在精華地區住下去的人，他們都是能承受高昂生活成本的人，對於這些人來說其實就是習以為常了」。

爆怨公社 停車費 台中市

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