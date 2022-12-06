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東北季風發威！ 北北基大雨特報、桃園14.3度 周五再一波
東北季風影響，基隆北海岸已有大雨或豪雨發生，今基隆北海岸及台北市山區仍有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。氣象局也針對北北基發布大雨特報。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今截至4時53分，本島平地最低氣溫為北部(桃園楊梅區)的14.3度，其他各區平地最低氣溫：中部(南投中寮鄉)14.5度，南部(台南白河區)16.0度，東部(宜蘭五結鄉)15.8度。今晨迎風面有較多低層雲，伴隨降水回波消長，北部及宜花有局部雨、北海岸雨較多。
吳德榮表示，根據最新歐洲模式(ECMWF)未來一周的模擬顯示，「副熱帶高壓」強度偏強，限制了冷空氣的南下，台灣只受到其邊緣影響，強度僅達「東北季風」。
至於何時才會有第1波「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)？吳德榮說，根據最新(5日20時)各國模式10天(14日20時)模擬，期末的冷空氣、強弱明顯分歧，不確定性大，還得再觀察。
吳德榮表示，最新模擬顯示，今(6)日「東北季風」仍強，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台濕冷，中南部早晚涼冷、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部14至20度，中部15至27度，南部16至30度，東部16至28度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明、周四(7、8日)東北季風稍減弱，氣溫逐日緩升；北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定、晨間易有霧。周五至下周一(9至12日)「東北季風」略增強、但冷空氣比前波弱，氣溫稍降；仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼的天氣。
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