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冬衣拿出來！明晨降到15度 周五又有東北季風南下
中央氣象局表示，明日(6日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，基隆北海岸並有局部大雨或豪雨，東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。
氣象局表示，明天東北季風最明顯，明天清晨溫度下探15度，加上北部、東北部降雨，北台灣整天都在20度以下，周三過後冷空後，周五又有下一波東北季風南下。
中央氣象局預報員趙竑表示，明天天氣跟今天很類似，中部山區有零星降雨，大台北地區、宜蘭雨勢會多些；溫度方面，中部以北約17度，其他地方約18道20度，北部整天都有涼意，但中南部日夜溫差大，北部整天涼、中南部早晚涼，民眾外出要添衣物。
氣象局表示，周三、四冷空氣稍弱，但不是太明顯，北部、東半部仍有局部雨，周五開始，又會有下一波東北季風南下，屆時北部、東北部、東半部地區會有雨，溫度也會下降，影響約10天。
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