快訊

泰山重訊：出售全家股份處分利益54億元 不清楚誰接股票

國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬衣拿出來！明晨降到15度 周五又有東北季風南下

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，受到東北季風影響，明天清晨低溫恐降到15度，北部白天都在20度以下。圖為台北街頭民眾已開始穿上外套。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受到東北季風影響，明天清晨低溫恐降到15度，北部白天都在20度以下。圖為台北街頭民眾已開始穿上外套。記者林伯東／攝影

中央氣象局表示，明日(6日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，基隆北海岸並有局部大雨或豪雨，東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

氣象局表示，明天東北季風最明顯，明天清晨溫度下探15度，加上北部、東北部降雨，北台灣整天都在20度以下，周三過後冷空後，周五又有下一波東北季風南下。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天天氣跟今天很類似，中部山區有零星降雨，大台北地區、宜蘭雨勢會多些；溫度方面，中部以北約17度，其他地方約18道20度，北部整天都有涼意，但中南部日夜溫差大，北部整天涼、中南部早晚涼，民眾外出要添衣物。

氣象局表示，周三、四冷空氣稍弱，但不是太明顯，北部、東半部仍有局部雨，周五開始，又會有下一波東北季風南下，屆時北部、東北部、東半部地區會有雨，溫度也會下降，影響約10天。

中央氣象局表示，受到東北季風影響，明天清晨低溫恐降到15度，北部白天都在20度以下，民眾外出多添衣。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，受到東北季風影響，明天清晨低溫恐降到15度，北部白天都在20度以下，民眾外出多添衣。圖／中央氣象局提供

氣象局 東北季風

延伸閱讀

未來一週2波東北季風 北部6日清晨低溫16度

戶外佩戴口罩令終於解除 芳苑海牛旅遊卻遇天然阻礙

深夜大雨特報 基隆北海岸及宜蘭今明慎防局部大雨

一張圖看天氣！東北季風一波波陰雨夾擊 低溫探17度「這日」回溫

相關新聞

國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

國內第二例H1N2v現踪。一名中部七歲女童流感輕症病患因無法分離出A型流感病毒，進一步檢驗、定序出H1N2v流感病毒。疾...

冬衣拿出來！明晨降到15度 周五又有東北季風南下

中央氣象局表示，明日(6日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北...

屏東縣鹽埔鄉蛋雞場主動通報確診禽流感 8599隻撲殺

屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，依標準作業程序啟動防疫機制，4日經試驗所確認感...

國科會明年砸112億投入淨零科技 氫能發電、碳捕捉入列

國家科學及技術委員會今天召開第2次委員會議，並於會中通過科學技術白皮書（民國112年至115年），以及淨零科技方案，將依...

北捷文湖線又出現異常延誤 60名旅客受影響

台北捷運又出現狀況，文湖線六張犁站往南港展覽館方向發生列車異常，文湖線列車有延誤，北捷表示，班距持續調整中，提醒旅客在月...

台博館攜手台電展「島電生活」 台灣第一個電表長這樣

大S豪宅電費鬧得沸沸揚揚，但你可知道，台灣第一個電表長甚麼樣？台博館今天下午於南門館舉辦「島．電生活－台灣電力的時代樣貌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。