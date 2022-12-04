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基隆北海岸大雨特報 台南以北及東半部今明有強陣風
中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
氣象局也發布陸上強風特報，東北風增強，明日起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。
氣象局說，今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；今、明兩天東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；今晚起至明清晨，南部地區易有低雲或局部霧影響能見度；明天基隆 北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島易有長浪發生。
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