台鐵EMU3000特仕車開放包租 吧檯包廂1列次僅接1組客
因應國旅熱絡及促進花東地區觀光旅遊，台灣鐵路管理局2023年2月3日起逢週五、六、日恢復團體列車，並以新購EMU3000型特仕車行駛，其中，特仕車第6車廂僅設30席座位，空間寬敞並設有吧檯，開放車廂包租，適合商務會議及團康聯誼，12月7日開放受理預約，票價按租用區間受理人數（30人）自強號單程全票計收。
台鐵EMU3000型新自強號去年底投入營運首編「特仕車」，未來將於周五到周日以21次、22次團體列車行駛「樹林–台東」路段，外觀採紅、藍、綠、黃等4色混搭邊條。
台鐵局表示，EMU3000型特仕車團體列車21、22次提供第6車廂包租，為首次開放供單一團體旅客包租車，每天每列次僅受理1團體包租，車廂僅設30席座位，可自備餐飲及設備，適合商務會議及團康聯誼，12月7日起開放乘車日前3個月起至乘車日前35天申請，民眾可於平日上午9點至下午4點半將預訂單傳真至02-23899512。
台鐵局說明，票價按租用區間受理人數（30人）自強號單程全票計收，僅受理100公里以上區間申請。若以樹林至台東段每人票價812元計算，每次租金為2萬4360元（皆以30人計算）。
台鐵局表示，申請完成後需依團體票訂購票規定，5天內至車站辦理購票，最遲至乘車日(不含當日)前35天完成購、取票，且購票後不得乘車變更更，也不得與其他團體票互換。詳細訂票資訊可至台鐵官網或於上班時間電洽02-23899538。
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