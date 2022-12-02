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白天稍回溫 彭啟明：未來每周仍有波冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜周湘芸／台北即時報導
今天白天水氣會略減少，白天稍回溫，周末有個短暫空檔，周日東北季風會再增強，北東迎風面再轉偶陣雨。本報資料照片
今天白天水氣會略減少，白天稍回溫，周末有個短暫空檔，周日東北季風會再增強，北東迎風面再轉偶陣雨。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這波低溫在離對岸較近的金門馬祖真是頗低溫的，台灣本島也降到15-19度，不算很低溫，但這幾天的溫度落差頗大，很多朋友說有冬天的味道了。

彭啟明說，預期今天東北季風會稍減弱。今天白天水氣會略減少，白天稍回溫，周末有個短暫空檔，周日東北季風會再增強，北東迎風面再轉偶陣雨。

彭啟明說，未來每周仍有波冷空氣南下，北部要稍微留意節奏及空檔，才能找到好天氣。中南部的天氣仍穩定，但也有略降溫了。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天仍是在東北季風環境下，北部及東部還是維持著陰雨的天氣，中部還是受到中層水氣影響，是多雲偶有局部短暫雨的天氣，南部維持多雲到晴。今天氣溫上中部以北偏涼，北部高溫在20-22度、中部24-28度、南部27-31度。

但到了下午，方俊元說，大陸高壓逐漸東移出海，台灣周圍的環境風向逐漸轉成偏東風環境，風速也會稍微減弱，預估明天將是偏東風環境，水氣稍微減少，各地天氣逐漸好轉，只有北部偶有零星降雨，氣溫上有明顯回升，北部、東部高溫在26-28度間，中南部在28-31度，各地清晨仍是有較低溫機會。

方俊元說，周日下一波的東北季風再次增強，迎風面的北部、東部陰有短暫雨，主要的降雨區域會在迎風面基隆北海岸及宜蘭，中南部地區則是多雲到晴的天氣。

到了下周三白天東北季風有稍微減弱，方俊元說，但晚間東北季風又會再增強，氣溫有明顯下降的趨勢，北部、東部低溫有機會下探到15度左右，中南部則是17-18度，白天氣溫上升幅度較大，要留意日夜溫差變化大。

方俊元說，展望下周將會持續受到東北季風影響，北部、東部要留意濕涼的天氣，中南部則是日夜溫差變化大，並且要留意中層雲系東移的情況。

東北季風 低溫

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