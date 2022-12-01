華航即日起推4天聖誕快閃促銷 歐洲航線有優惠

由台灣法國人協會主辦的「2022歐洲聖誕市集」，即日起至12月4日在信義區香堤大道登場。華航今年不僅在聖誕市集設置聖誕主題屋外，華航網站也將於市集舉辦期間祭出快閃優惠，購買歐洲任一航點機票，輸入折扣碼即可享有逾千元的折扣。

主辦方還另外販售聖誕樂透票券，有機會將華航歐洲經濟艙來回機票及其他精美獎品帶回家，聖誕樂透票券收益將全額作為慈善募款資金力。

華航表示，這次推出歐洲航點4天快閃促銷，只要在官網購買12月1日至2023年3月30日台北出發的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納等直飛航點機票，輸入折扣碼「CIXMAS2022」，就可享有 1225元的聖誕專屬折扣，2023 年 3 月 26 日起復飛的羅馬首班機也適用。

華航表示，都是以新世代客機 777 及 A350 飛航法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納等航點，法蘭克福每日一班，阿姆斯特丹及倫敦皆為一周四班，維也納則提供一周三班的服務；同時搭配歐洲鐵路，分別與德國鐵路、比利時國鐵及奧地利聯邦鐵路開啟共用班號或轉乘合作。

華航也提到，明年3月起，將復飛每周三班的羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程。羅馬復飛後，倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計飛航班次增為每周24班。