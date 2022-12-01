快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

華航即日起推4天聖誕快閃促銷 歐洲航線有優惠

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
由台灣法國人協會主辦的「2022歐洲聖誕市集」，即日起至12月4日在信義區香堤大道登場。華航今年不僅在聖誕市集設置聖誕主題屋外，華航網站也將於市集舉辦期間祭出快閃優惠。圖／華航提供
由台灣法國人協會主辦的「2022歐洲聖誕市集」，即日起至12月4日在信義區香堤大道登場。華航今年不僅在聖誕市集設置聖誕主題屋外，華航網站也將於市集舉辦期間祭出快閃優惠。圖／華航提供

由台灣法國人協會主辦的「2022歐洲聖誕市集」，即日起至12月4日在信義區香堤大道登場。華航今年不僅在聖誕市集設置聖誕主題屋外，華航網站也將於市集舉辦期間祭出快閃優惠，購買歐洲任一航點機票，輸入折扣碼即可享有逾千元的折扣。

主辦方還另外販售聖誕樂透票券，有機會將華航歐洲經濟艙來回機票及其他精美獎品帶回家，聖誕樂透票券收益將全額作為慈善募款資金力。

華航表示，這次推出歐洲航點4天快閃促銷，只要在官網購買12月1日至2023年3月30日台北出發的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納等直飛航點機票，輸入折扣碼「CIXMAS2022」，就可享有 1225元的聖誕專屬折扣，2023 年 3 月 26 日起復飛的羅馬首班機也適用。

華航表示，都是以新世代客機 777 及 A350 飛航法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納等航點，法蘭克福每日一班，阿姆斯特丹及倫敦皆為一周四班，維也納則提供一周三班的服務；同時搭配歐洲鐵路，分別與德國鐵路、比利時國鐵及奧地利聯邦鐵路開啟共用班號或轉乘合作。

華航也提到，明年3月起，將復飛每周三班的羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程。羅馬復飛後，倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計飛航班次增為每周24班。

華航

延伸閱讀

瞄準旅遊轉機客！華航今首航台北-宿霧 最低5600元起

迎接2023 中華大學辦「點亮希望之燈」聖誕晚會

航空雙雄 推米其林機上餐

繽紛聖誕到南投九族文化村 整個12月有聖誕老人和女郎

相關新聞

9-10月統一發票中獎清冊出爐 他花21元買麥當勞幸運中千萬

財政部今公布今年9-10月期統一發票中獎清冊，本期千萬特別獎中獎張數共15張，最低為麥當勞員工只花21元買員工餐，就幸運...

影╱打造軌道國家隊 高鐵「柴液型調度機關車」今交車

為了達到國車國造的目標，台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，三台柴液型調度機關車，未來...

本周增兩例流感重症 20多歲男語無倫次送急診

新冠肺炎疫情雖然降溫，但流感病例正悄悄上升。本周新增兩例流感重症個案，分別為10多歲男童和20多歲男性。另原重症個案中新...

一張圖看周末天氣！ 北台變化大 一陣天雨一陣涼

氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，但整體而言水氣及降雨的區域，相對今天有機會減少一些...

【重磅快評】農委會簽石斑大單 真正活兒在後頭

行政院補助6億元要讓國中小學生這個學期吃到4次石斑魚，政策上路至今仍有許多縣市的學校尚未入菜；在學生望魚興歎之際，昨天傳...

台大醫療科技 虛擬實境滑板訓練助長者練成不倒翁

台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院和台灣大學聯手帶來超過28項技術分享，吸引許多專業人士駐足。台大醫院院長吳明賢於開幕致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。