無需口罩室內規定 他曝台人一現象安全籲全面解禁

台灣今起開放戶外口罩禁令，但有教授表示，但看到「進到室內公共場所，或大眾運輸車廂內也算室內，仍須全面配戴口罩」，覺得還是很無解，制定政策還是要與民眾接軌，看看社會現實的狀況，呼籲全面解禁。

中原大學生物科技學系副教授招名威指出，室內戴口罩大可不必這樣的限制，因為病毒的傳播是透過飛沫，在疫情之後，大家都很潔身自愛，在公共場所或大眾運輸車廂內幾乎很少有人會大聲嚷讓，甚至口沫橫飛；再說，身體不適者大多會自行把口罩戴上，而且勤洗手或是噴酒精也都已經近乎慣性的狀態，相較那些來自國外的遊客，民眾防護措施已經幾乎零缺失。

招名威說，比較不能理解的是那些在室內不用戴口罩的例外，像是「室內開放KTV戴口罩唱歌、宴席逐桌敬酒敬茶不用戴口罩。」一來有誰真的在KTV戴口罩唱歌？還有宴席逐桌敬酒有誰不講話的？而且選舉期間有多少人在這種地方拜票，超多，誰戴口罩了？選多久了？要染疫早就大爆發了！

「全面解禁吧！」招名威強調，其實這些例外都會造成口沫橫飛、大量傳播病毒的場合，若要真的限制傳播病毒，這些地方才是真正該被限制，制定政策還是要與民眾接軌，看看社會現實的狀況，很多人早都已經在室內把口罩拿下來了，如果真的擔心病毒會大爆發，其實走回清零封城就好了。