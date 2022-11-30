全家便利商店獨家合作交通部觀光局！國際旅客10萬份「台灣水果盒兌換卡」免費換

12月1日起台灣入境人數放寬至20萬，將有更多觀光客入境旅遊。全家便利商店獨家與交通部觀光局攜手推廣台灣水果，12月1日起國際旅客持交通部觀光局發放的「台灣水果盒兌換卡」，即可憑卡至全台超過4,100間全家便利商店門市免費兌換「Taiwan喔熊」限定包裝鮮切水果盒，共有富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜、雙拼水果盒可選擇，總計限量10萬份，換完為止。

因應消費者多元管道購物需求，全家便利商店持續透過實體門市、線上平台推廣台灣農產品，除了在門市販售小份量單顆袋裝、免剝皮盒裝鮮切的便利包裝水果盒之外，會員App「全+1商城」、旗下電商平台「全家行動購」也導入多款台灣當季水果，囊括六龜蜜風鈴蓮霧、蜜天下哈蜜瓜與紅肉火龍果等，方便消費者品嘗台灣最在地的新鮮滋味。

全家便利商店與國內龍頭鮮果商「福和生鮮」合作多年，以嚴格標準把關水果品質，更領先業界開發鮮切水果盒，以免處理、已切片及品項創新特色，提供消費者多元便利的水果選擇。近兩年因疫情影響，觀察消費者更加著重食品安全，全家便利商店從鮮果盒包材著手，以平口封膜取代塑膠蓋，不僅減少塑膠用量達20%，完全密封、汁液不外漏的設計，讓消費者不沾手即可享用，進而帶動鮮切水果盒銷售成長2成。