快訊

從被捕至獲釋…營救孟晚舟內幕曝 習近平下百道指令

曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

影／新北板橋床墊工廠大火 大量濃煙冒出竄天際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店獨家合作交通部觀光局！國際旅客10萬份「台灣水果盒兌換卡」免費換

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
12月1日起國際旅客持交通部觀光局發放的「台灣水果盒兌換卡」，即可憑卡至全台超過4,100間全家便利商店門市免費兌換「Taiwan喔熊」限定包裝鮮切水果盒，總計限量10萬份，換完為止。圖／全家便利商店提供
12月1日起國際旅客持交通部觀光局發放的「台灣水果盒兌換卡」，即可憑卡至全台超過4,100間全家便利商店門市免費兌換「Taiwan喔熊」限定包裝鮮切水果盒，總計限量10萬份，換完為止。圖／全家便利商店提供

12月1日起台灣入境人數放寬至20萬，將有更多觀光客入境旅遊。全家便利商店獨家與交通部觀光局攜手推廣台灣水果，12月1日起國際旅客持交通部觀光局發放的「台灣水果盒兌換卡」，即可憑卡至全台超過4,100間全家便利商店門市免費兌換「Taiwan喔熊」限定包裝鮮切水果盒，共有富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜、雙拼水果盒可選擇，總計限量10萬份，換完為止。

因應消費者多元管道購物需求，全家便利商店持續透過實體門市、線上平台推廣台灣農產品，除了在門市販售小份量單顆袋裝、免剝皮盒裝鮮切的便利包裝水果盒之外，會員App「全+1商城」、旗下電商平台「全家行動購」也導入多款台灣當季水果，囊括六龜蜜風鈴蓮霧、蜜天下哈蜜瓜與紅肉火龍果等，方便消費者品嘗台灣最在地的新鮮滋味。

全家便利商店與國內龍頭鮮果商「福和生鮮」合作多年，以嚴格標準把關水果品質，更領先業界開發鮮切水果盒，以免處理、已切片及品項創新特色，提供消費者多元便利的水果選擇。近兩年因疫情影響，觀察消費者更加著重食品安全，全家便利商店從鮮果盒包材著手，以平口封膜取代塑膠蓋，不僅減少塑膠用量達20%，完全密封、汁液不外漏的設計，讓消費者不沾手即可享用，進而帶動鮮切水果盒銷售成長2成。

除了門市販售鮮切水果盒之外，全家便利商店因應網購消費趨勢，亦於會員App「全+1商城」、旗下電商平台「全家行動購」導入品項豐富的在地水果，且從產地採摘、選果包裝到物流配送皆透過標準化作業流程，確保能將最「著時」的新鮮水果送到消費者手上。如高雄六龜俗稱「子彈」的蜜風鈴蓮霧，或是營養滿分的紅肉火龍果，只需於手機下單訂購，即可店取或宅配到家，省去前往產地購買及到傳統市場挑選的時間；此外，更依節日或當季盛產水果推出限定禮盒販售，如中秋柚子禮盒、鳳梨釋迦禮盒等，隨時滿足消費者送禮的需求。

為表達台灣歡迎國際旅客之意，交通部觀光局將在海外發放10萬份「台灣水果盒兌換卡」，讓國際旅客在台觀光旅遊時，能到台灣隨處可見的全家便利商店兌換鮮切水果。圖／全家便利商店提供
為表達台灣歡迎國際旅客之意，交通部觀光局將在海外發放10萬份「台灣水果盒兌換卡」，讓國際旅客在台觀光旅遊時，能到台灣隨處可見的全家便利商店兌換鮮切水果。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家與交通部觀光局攜手推廣台灣水果，12月1日起國際旅客持交通部觀光局發放的「台灣水果盒兌換卡」，即可憑卡至全台超過4,100間全家便利商店門市免費兌換「Taiwan喔熊」限定包裝鮮切水果盒，共有富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜、雙拼水果盒可選擇，總計限量10萬份，換完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家與交通部觀光局攜手推廣台灣水果，12月1日起國際旅客持交通部觀光局發放的「台灣水果盒兌換卡」，即可憑卡至全台超過4,100間全家便利商店門市免費兌換「Taiwan喔熊」限定包裝鮮切水果盒，共有富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜、雙拼水果盒可選擇，總計限量10萬份，換完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家合作交通部觀光局，推台灣水果迎客；「全+1商城」、「全家行動購」特色水果同步開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家合作交通部觀光局，推台灣水果迎客；「全+1商城」、「全家行動購」特色水果同步開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家合作交通部觀光局，推台灣水果迎客；「全+1商城」、「全家行動購」特色水果同步開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家合作交通部觀光局，推台灣水果迎客；「全+1商城」、「全家行動購」特色水果同步開賣。圖／全家便利商店提供

便利商店 鳳梨釋迦 電商

延伸閱讀

要變冷了！全家便利商店「發熱衣」同價位限時第3件0元　Let’s Café推最小咖啡杯必收藏

交通部招商大會12月7日開跑 釋出新高商機1879億

外傳林右昌接交長有壓力？ 王國材：該做的事做好 府院決定

今年1-9月交通事故已釀2293死 交通部目標恐破功

相關新聞

中央氣象局發布大雨特報 北台灣三縣市注意

中央氣象局發布大雨特報。基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣留意。

桃機三航廈分配爭議 華航企工抗議「民眾出國團團轉」

桃機三航廈分配問題爭議不休，華航企業工會、全國航空業總工會今赴交通部前抗議，呼籲交通部立即召開公聽會，停止今年底就要定案...

指頭黑斑半年未消失竟然是癌症 醫師：咬指甲也會誘發

來台多年的美籍男子兩年多前發現右手小指指甲上有一塊黑斑，半年多都沒有消失，之後手術切除，傷口也遲遲無法癒合，到成大醫院檢...

入夜氣溫驟降恐增中風風險 醫籲注意「FAST」症狀

入冬首波冷空氣，今天來襲，氣象局預測氣溫將驟降10度。國泰綜合醫院神經外科主治醫師方耀榮提醒，氣溫劇烈變化，恐是腦中風發...

新冠口服藥 氣喘列適用對象

昨是指揮中心取消天天記者會首日，以新聞稿發布新增一萬七二四○例本土個案，較上周同日略降百分之五，另增四十九例境外移入及廿...

睽違23年重返台北 台灣燈會主燈今動土祈福

睽違23年，台灣燈會將重返台北，預計明年2月5日至2月19日於國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。